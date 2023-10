VÍDEO: Está sem previsão de alta motorista de ônibus que sofreu queimaduras de terceiro grau na onda de ataques de milicianos no Rio de Janeiro

Homem trabalha na Expresso Pégaso; Segundo Rio Ônibus, prejuízos foram de cerca de R$ 30 milhões com 35 ônibus incendiados

O motorista de ônibus que sofreu queimaduras de terceiro grau no rosto, vítima da onda de ataques promovida por milicianos no Rio de Janeiro na última segunda-feira (23), segue internado sem previsão de alta.

As informações foram divulgadas pela imprensa local e confirmadas pelo Diário do Transporte junto à Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.

O condutor também sofreu queimaduras nos braços e peito.

De acordo com a secretaria de Saúde, o quadro do motorista é estável.

Por questões de segurança, o profissional não teve a identidade revelada.

O motorista é funcionário da empresa Expresso Pégaso, uma das que tiveram o maior número de veículos destruídos por atuar na zona Oeste.

O condutor trabalhava na linha 804 (Campo Grande x Largo do Aarão) quando o veículo foi cercado por criminosos no Largo do Aarão, em Santa Cruz.

As informações de testemunhas à polícia dão conta que o motorista voltou para o veículo, ainda em chamas, para tentar pegar sua bolsa com documentos, mas as chamas se alastraram muito rapidamente.

O trabalhador está internado no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital Municipal Pedro II, também em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

Ao todo, 35 ônibus, um trem e uma estação do sistema de corredores de ônibus expressos (BRT – Bus Rapid Transit) foram atacados nesta segunda-feira, 23 de outubro de 2023

O Rio Ônibus, que é o sindicato que reúne as viações, calcula que o prejuízo foi de R$ 30 milhões, já que em média, um ônibus novo para reposição custa R$ 850 mil.

Alguns dos veículos destruídos eram novos e tinham poucos meses de circulação.

O tempo de produção destes coletivos para reposição é de seis meses.

Como tem mostrado o Diário do Transporte, ocorreu uma onda de ataques ônibus e trem após operação policial que resultou na morte de Matheus da Silva Resende, de 24 anos, da quadrilha de milicianos chefiada por seu tio.

Com o apelido de Teteu ou Faustão, Matheus da Silva Resende era sobrinho de Luis Antônio da Silva Braga, o Zinho, que desde 2021 é apontado como principal grupo miliciano que atua no Rio.

Em um vídeo, o porta-voz do Rio Ônibus, Paulo Valente, cobrou atitudes mais enérgicas do Estado para que os ataques não virem apenas “estatística”.

Veja a relação dos ônibus incendiados, segundo o Rio Ônibus (APÓS O VÍDEO),

Total: 35 ônibus, sendo 21 do sistema municipal

Prejuízo: R$ 30 milhões

Tempo de reposição: em média 6 meses

Empresas municipais:

Jabour: 09 queimados

Futuro: 01 queimado

Campo Grande: 03 queimados

Recreio: 2 queimados

Barra: 2 queimados

Palmares: 4 queimados e 1 metralhado

JABOUR

871 SEPETIBA X ESTACAO CESARAO III(V.CROACIA)CIRCULAR

897 PACIÊNCIA X PINGO D`ÁGUA (VIA EST. 31 DE OUTUBRO)CIRCULAR

2381 PEDRA DE GUARATIBA X CASTELO

SV866 SV – CINCO MARIAS X CAMPO GRANDE (CIRCULAR)

802 BANGU X CAMPO GRANDE (VIA RIO DA PRATA)

834 LARGO DO CORREIA X CAMPO GRANDE (V.ESTR.MONTEIRO)

835 LARGO DO CORREIA X CAMPO GRANDE (VIA CACHAMORRA)

836 CABOCLOS X CAMPO GRANDE (CIRCULAR)

837 CONJUNTO DA MARINHA X CAMPO GRANDE

838 JARDIM MARAVILHA X CAMPO GRANDE

843 BOA ESPERANCA X CAMPO GRANDE (CIRCULAR)

845 CANTAGALO X CAMPO GRANDE (CIRCULAR)

851 C.GRANDE X ESC.AMAZONAS (VIA A.VASCONCELOS)CIRC.

852 C.GRANDE X PEDRA DE GUARATIBA (V.MATO ALTO-CIRC)

SP852 CAMPO GRANDE X PEDRA DE GUARATIBA

853 VILA KENNEDY X ESTACAO BRT MATO ALTO(CIRCULAR)

SV853 SV-VILA KENNEDY X EST. MATO ALTO (V.S.GERALDO)CIRC

866 CAMPO GRANDE X PEDRA DE GUARATIBA(V. MAGARCA)CIRC.

867 BARRA DE GUARATIBA X CAMPO GRANDE(V.ILHA GUARATIBA

883 BANGU X EST.MATO ALTO(VIA ESTRADA DO PRE)CIRCULAR

884 SEPETIBA X CAMPO GRANDE

918 BANGU X IRAJÁ (VIA JARDIM VIOLETA) CIRCULAR

899 RECREIO X BARRA DE GUARATIBA

SV899 RECREIO X BARRA DE GUARATIBA

PEGASO/PALMARES

833 CONJUNTO MANGUARIBA X CAMPO GRANDE

885 PIRAQUE X SANTA CRUZ (VIA PEDRA DE GUARATIBA)

2307 JARDIM 7 DE ABRIL X CARIOCA (VIA AV.PRES. VARGAS)

LECD60 SEPETIBA X COELHO NETO (VIA ESTRADA RIO-SÃO PAULO)

825 CAMPO GRANDE X JESUITAS (VIA SANTA CRUZ -CIRCULAR)

840 SAO FERNANDO X CAMPO GRANDE (VIA AV JOAO XXIII)

842 PACIENCIA X CAMPO GRANDE (VIA SANTA MARGARIDA)

849 BASE AEREA DE SANTA CRUZ X CAMPO GRANDE

868 URUCÂNIA X CAMPO GRANDE (VIA ATERRADO DO LEME) CIRCULAR

770 CAMPO GRANDE X COELHO NETO (METRO)CIRCULAR

804 LARGO DO AARAO X CAMPO GRANDE (VIA FELIPE CARDOSO)

809 SAGRADO CORAÇÃO X SANTA CRUZ (CIRCULAR)

771 CAMPO GRANDE X COELHO NETO(METRO)CIRCULAR

808 SALIM X CAMPO GRANDE

821 CORCUNDINHA X CAMPO GRANDE(VIA CAPOEIRAS)CIRCULAR

822 CORCUNDINHA X CAMPO GRANDE(VIA VILA NOVA)CIRCULAR

893 JARDIM PALMARES X CAMPO GRANDE (VIA 29 DE MARCO)

869 SANTA MARGARIDA X CAMPO GRANDE (CIRCULAR)

892 SAO BENEDITO X SANTA CRUZ(VIA MATADOURO)CIRCULAR

895 SERRINHA X CAMPO GRANDE (CIRCULAR)

830 PEDREGOSO X CAMPO GRANDE (CIRCULAR)

870 SEPETIBA X SANTA CRUZ (CIRCULAR)

841 VILAR CARIOCA X CAMPO GRANDE

898 SEPETIBA X CAMPO GRANDE (VIA ESTR. DO CAMPINHO)

LECD69 LECD 69 – CAMPO GRANDE X TERMINAL DEODORO

LECD70 LECD 70 – CAMPO GRANDE X TERMINAL DEODORO

BARRA

752 CONJUNTO DOS PALMARES X COELHO NETO

870 SEPETIBA X SANTA CRUZ (CIRCULAR)

LECD59 SANTA CRUZ X COELHO NETO (VIA ESTRADA DO PEDREGOSO)

LECD60 SEPETIBA X COELHO NETO (VIA ESTRADA RIO-SÃO PAULO)

756 SANTA CRUZ X COELHO NETO

553 INTEGRADA 8 – RIO SUL X RECREIO (VIA AV.ATLÂNTICA/LAGOA-BARRA/AV. DAS AMÉRICAS)

954 TAQUARA X RECREIO (VIA BENVINDO DE NOVAES)

338 TAQUARA X CANDELÁRIA(VIA LINHA AMARELA)

341 TAQUARA X CANDELÁRIA

379 CATIRI X TIRADENTES (SELETIVA)

383 REALENGO X PÇA. DA REPUBLICA(VIA SULACAP)

389 VILA ALIANÇA X CANDELARIA(VIA SENADOR CAMARA-EXPRESSO)

395 COQUEIROS X TIRADENTES (EXPRESSO)

731 CAMPO GRANDE X MARECHAL HERMES (VIA EST. DA POSSE)

741 BARATA X BANGU (VIA MURUNDU) CIRCULAR

743 BARATA X BANGU (VIA AGUA BRANCA) CIRCULAR

745 BANGU X CASCADURA

746 JABOUR X CASCADURA

790 CAMPO GRANDE X CASCADURA

794 CASCADURA X BANGU (VIA BARATA)

801 BANGU X TAQUARA

803 SEN. CAMARÁ X TAQUARA (V. CATONHO)

812 CAROBINHA X BANGU

875 TANQUE X CHACARA (CIRCULAR)

878 TANQUE X BARRA DA TIJUCA(V.AV.ENG.SOUZA FILHO)CIRC

899 RECREIO X BARRA DE GUARATIBA

926 SENADOR CAMARA X PENHA

936 CAMPO GRANDE X CIDADE UNIVERSITARIA

LECD62 PADRE MIGUEL X TIRADENTES

SP752 VILA KENNEDY X COELHO NETO

SP801 SP – BANGU X TERMINAL SULACAP

SP803 SP – SENADOR CAMARÁ X TERMINAL SULACAP

SV394 SV – VILA KENNEDY X TIRADENTES (PARADOR)

SV777 SV – PADRE MIGUEL X MADUREIRA (VIA RUA DO GOVERNO)

SV790 SV – CAMPO GRANDE X CASCADURA (VIA VILA ALIANCA)

SV878 SV – TANQUE X BARRA DA TIJUCA

SV899 RECREIO X BARRA DE GUARATIBA

EXPRESSO

2303 CESARAO X CARIOCA

2308 COSMOS X CARIOCA

2309 URUCANIA X CARIOCA

2383 SEPETIBA X CARIOCA

2802 SANTA CRUZ X BARRA DA TIJUCA (VIA AV.AMERICAS)

2335 SANTA CRUZ X CASTELO (VIA BARRA DA TIJUCA)

2337 SANTA CRUZ X CASTELO (VIA SEPETIBA)

CAMPO GRANDE

870 SEPETIBA X SANTA CRUZ (CIRCULAR)

819 JARDIM BANGU X BANGU

388 SANTA CRUZ X CANDELARIA(V.AV. BRASIL – EXPRESSO)

759 CESARAO X COELHO NETO

369 BANGU X CANDELARIA

393 BANGU X CANDELÁRIA

SR393 SR – BANGU X CANDELÁRIA (SELETIVA)

397 CAMPO GRANDE X CANDELARIA

SR397 SR – CAMPO GRANDE X CANDELARIA(V.BANGU/P.SELETIVA)

786 CAMPO GRANDE X MARECHAL HERMES

LECD68 LECD 68 – CAMPO GRANDE X TERMINAL DEODORO

846 RIO DA PRATA X CAMPO GRANDE (VIA CABUCU)

847 RIO DA PRATA X CAMPO GRANDE (VIA LAMEIRAO)

848 BAIRRO MONTE SANTO X CAMPO GRANDE (CIRCULAR)

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes