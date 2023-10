Viação Novo Horizonte reforça frota com aquisição de quatro Vissta Buss DD: Entrega oficial nesta quarta (25)

Configuração é de 60 lugares, sendo: 48 poltronas Class leito no piso superior e 12 poltronas leito no piso inferior

ADAMO BAZANI

Nesta quarta-feira 25 de outubro de 2023, a Busscar realizou a entrega oficial de quatro novos Vissta Buss DD para a Viação Novo Horizonte, uma das principais prestadoras de serviços de transportes do Brasil, com sede em Vitória da Conquista, na Bahia. O modelo de ônibus que vai reforçar a frota da empresa é referência em conforto e segurança.

O Vissta Buss DD possui 60 lugares, sendo: 48 poltronas Class leito no piso superior e 12 poltronas leito no piso inferior, todas equipadas com entrada USB individual. O modelo ainda conta com sanitário, ar condicionado, geladeira e bebedouro elétrico. Com chassi 0-500 RSD 6×2 da Mercedes-Benz, o ônibus já apresenta o sistema Euro 6, que melhora a qualidade do ar e diminui o impacto ambiental.

O ônibus é equipado com câmera de ré, câmbio automático, amortecedor pneumático na poltrona do motorista e cinto de segurança de três pontos. Outro destaque do produto é o display de mensagem com relógio e indicador de sanitário ocupado.

Projetado para oferecer comodidade aos passageiros portadores de necessidades especiais, o ônibus contém elevador para cadeirante e duas poltronas exclusivas. O jogo de faróis e o sistema de iluminação, aliados às cores azul e amarelo-creme característicos da Viação Novo Horizonte, deixam o Vissta Buss DD com design ainda mais elegante para rodar nas estradas de todo o Brasil. – diz a Busscar em nota.

