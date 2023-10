SPTrans desvia cinco linhas de ônibus municipais a partir desta sexta-feira (27)

Mudanças na operação do transporte coletivo seguem até 2h da próxima segunda-feira (30)

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A SPTrans informa que a partir das 14h de sexta-feira (27), até às 2h de segunda-feira (30), cinco linhas terão desvios em seus itinerários durante a realização de evento na Rua José Porfírio de Souza, entre as ruas Eng. Hugo Takahashi e José Fioravante, na região do Jardim Arpoador, Zona Oeste da cidade.

Acompanhe os desvios:



714C/10 COHAB Educandário – Paulista

7903/10 Jd. João XXIII/Educ. – Pça. Ramos de Azevedo

Sentido único: Rua José Porfírio de Souza (trecho entre as Ruas Anésio João da Silva e José Fioravante), Rua José Fioravante, Rua Henry Michael Thau, Av. Eng. Hugo Takahashi, prosseguindo normal.

As linhas deverão operar com ponto de controle na Rua José Porfírio de Souza no trecho entre as Ruas Anésio João da Silva e José Fioravante.

748R/10 Jd. João XXIII – Metrô Barra Funda

Ida: Rua José Porfírio de Souza (trecho entre as Rua Anésio João da Silva e José Fioravante), Rua José Fioravante, R. Henry Michael Thau, Av. Eng. Hugo Takahashi, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Eng. Heitor Antônio Eiras Garcia e Rua José Porfírio de Souza (trecho entre as Ruas Anésio João da Silva e José Fioravante).

A linha deverá operar com ponto de controle na Rua José Porfírio de Souza no trecho entre as Ruas Anésio João da Silva e José Fioravante.

N835/11 Term. Pinheiros – Jd. João XXIII

Sentido único: normal até a Rua Pe. Gonçalo Leite, Rua Pe. Marçal Rodrigues, Av. Eng. Heitor Antônio Eiras Garcia, Rua José Porfírio de Souza, Rua José Fioravante, Rua Henry Michael Thau, Av. Eng. Hugo Takahashi, prosseguindo normal.

756A/10 Jd. Paulo VI – Term. Água Espraiada

Ida: normal até a Rua Pe. Marçal Rodrigues, Av. Eng. Heitor Antônio Eiras Garcia, Estr. Santo de Amaro, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Estr. Santo de Amaro, Av. Eng. Heitor Antônio Eiras Garcia, Rua Pe. Marçal Rodrigues, prosseguindo normal.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte