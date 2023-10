Prefeitura de SP suspende licitação para instalação de 160 km de ciclovia no valor de R$ 370 milhões após apontamentos do TCM

Sessão de abertura das propostas estava designada para a próxima quarta-feira (01º)

ALEXANDRE PELEGI

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT, da prefeitura de São Paulo, suspendeu sine die (por tempo indeterminado) a licitação para instalação de 158.145 metros de estruturas cicloviárias na capital.

A abertura das propostas estava marcada para a próxima quarta-feira, dia 1º de novembro de 2023.

De acordo com o aviso publicado no Diário Oficial da Cidade desta quarta-feira (25), a suspensão do certame se deu “em virtude da necessidade de análise dos apontamentos realizados pelo Tribunal de Contas do Município (TCM)”.

A licitação seria realizada na modalidade Concorrência Eletrônica, do tipo Menor Preço Global por Lote.

O edital foi lançado no dia 25 de setembro, após Consulta Pública convocada pela SMT de 11 a 18 de setembro, que colheu subsídios para o edital.

Serão três lotes colocados em disputa, a saber:

a) Lote 01: englobando as áreas das GET 4 (gerência Sul da CET) totalizando 51.175 metros de extensão

VALOR = R$ 136.794.486,79

b) Lote 02: englobando as áreas das GETs 1, 3, 5 e 8 (Gerências Sudeste, Sudoeste, Oeste e Centro-Norte da CET), totalizando 49.836 metros de extensão

VALOR = R$ 103.813.267,40

c) Lote 03: englobando as áreas das GETs 2 e 7 (Gerências Noroeste e Leste da CET-SP), totalizando 57.134 metros de extensão em cicloestruturas.

VALOR = R$ 127.617.738,78

Veja abaixo a relação das ciclovias que deverão ser implantadas, separadas por lotes:

