Ônibus e motocicleta se envolvem em acidente em cruzamento da Avenida Das Nações Unidas na tarde desta quarta-feira (25)

Coletivo atendia linha 6451/10 Term. Capelinha – Term. Bandeira

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na tarde desta quarta-feira, 25 de outubro de 2023, um ônibus da Viação Campo Belo se envolveu em uma colisão com motocicleta na Avenida das no cruzamento da Av. Das Nações Unidas com a Av. Jornalista Roberto Marinho, na Berrini, por volta das 14h.

O coletivo possui o prefixo 7 1312 e atendia a linha 6451/10 Term. Capelinha – Term. Bandeira.

O Corpo de Bombeiros informou que um homem maior de idade ficou desorientado por conta do acidente e foi encaminhado ao Pronto Socorro Campo Limpo.

Confira a nota divulgada pela SPTrans sobre o ocorrido:

“A SPTrans informa que o Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) está apurando a ocorrência desta quarta-feira (25), no cruzamento da Av. Das Nações Unidas com a Av. Jornalista Roberto Marinho, Berrini, por volta das 14h, envolvendo o ônibus de prefixo 7 1312, que operava pela linha 6451/10 Term. Capelinha – Term. Bandeira, da viação Campo Belo. Um BO/PM foi registrado.”

