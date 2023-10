CROSSWAY, ônibus intermunicipal da Iveco, chega a 60 mil unidades produzidas

Modelo foi lançado em 2006

ADAMO BAZANI

A linha CROSSWAY, de ônibus intermunicipais da Iveco, alcançou a marca de 60 mil unidades produzidas, segundo a montadora nesta quarta-feira, 25 de outubro de 2023.

Os modelos foram lançados em 2006 e tem diferentes dimensões (de 10,8m, 12m, 13m e 14,5m) e opções de propulsão (biogás, híbrido e elétrico), a linha CROSSWAY

A linha CROSSWAY também recebeu prêmios de prestígio, incluindo o “International Bus & Coach Award 2017” e quatro prêmios Sustainable Bus of the Year na categoria intermunicipal: o título “SBY 2018” pela versão Low Entry a gás, o “SBY 2020” pela versão Natural Gas, o “SBY 2023” pela versão Low Entry Hybrid Gas compatível com biometano e, mais recentemente, o CROSSWAY Low Entry ELEC recebeu o título de “SBY 2024”.

O modelo é feito na fábrica de Vysoke Myto (República Tcheca),uma das maiores da República Tcheca e do Leste Europeu e a maior fábrica de ônibus da Europa, segundo a Iveco.

“Com este novo recorde de 60.000 unidades produzidas, nossa linha CROSSWAY consolida a sua liderança no segmento intercity. Com sua ampla variedade de configurações e energias alternativas disponíveis, a linha CROSSWAY tem a capacidade exclusiva de atender aos requisitos específicos de diversas operações de transporte. Isso explica seu sucesso contínuo como o ônibus interurbano mais vendido na Europa e sua atratividade em mercados de outros continentes”, afirma Stéphane Espinasse, cabeça de Operações Comerciais e Gestão de Produtos da IVECO BUS, em nota

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes