Operação do transporte público de Manaus (AM) sofre mudanças a partir deste domingo (22)

No total, sete linhas de ônibus terão alterações nos itinerários

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A Prefeitura de Manaus (AM) informou que a operação do transporte público da cidade terá alterações neste domingo, 22 de outubro.

Sete linhas de ônibus sofrerão mudanças com o intuito de otimizar o atendimento ao público na capital.

As seguintes linhas não atenderão mais o Terminal de Integração 2 (T2) ou o centro da cidade, aos domingos e feriados: 319 – João Paulo 2/ Renato Souza Pinto/ T1/ Centro; 329 – João Paulo 2/ Parque 10/ T2; e ainda a 446 – Nova Cidade/ T3/ Parque 10/ T2.

Os itinerários irão passar a circular dos bairros até o Terminal de Integração 3 (T3), no bairro Cidade Nova. Daí em diante, as linhas 448 e 640 ficarão à disposição dos moradores para chegar ao Terminal de Integração 1 ou ao centro da cidade.

A linha 448 – Cidade de Deus/ Estação de Transferência 4-3-2-1/ T1/ Centro agora terá o trajeto até a praça da Saudade também aos domingos e feriados.

Já a linha 609 – Japiinlândia/ T1/Centro não fará mais viagens no retorno no Centro de Convivência da Família, no bairro Santo Antônio, e atenderá o T1, no sentido Centro/bairro, a partir deste domingo (22).

Confira o itinerário da linha 609: normal até a rua Maceió, rua Major Gabriel, avenida Leonardo Malcher, avenida Epaminondas, Terminal Central, avenida Getúlio Vargas, avenida Leonardo Malcher, T1, seguindo o itinerário normal.

Outra linha que sofrerá mudanças é a 623 – Petrópolis/Major Gabriel/ T1, que não passará mais pelo retorno no centro de convivência. Os coletivos seguirão até a rua Maceió, depois rua Major Gabriel, avenida Leonardo Malcher, T1 e manterão o trajeto normal.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte