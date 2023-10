Instalação de novas portas na estação Penha-Lojas Besni do Metrô provoca operação reduzida na linha 3-Vermelha neste domingo (22)

Após às 14h, composições voltam a circular normalmente

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Neste domingo, 22 de outubro, as obras de reforço estrutural seguem ativas na estação Penha-Lojas Besni do Metrô de São Paulo, com a instalação das novas portas em uma das plataformas.

Com isso, a circulação dos trens terá velocidade reduzida e maior tempo de parada, além das composições trafegarem por uma única via, tudo isso até às 14h.

O Metrô complementa que as novas portas estão atualmente em fase de comissionamento, no qual são realizados testes e protocolos de segurança.

Mensagens sonoras e cartazes irão sinalizar os serviços para os passageiros.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte