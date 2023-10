Cosud, que terminou neste sábado (21), focou veículos a etanol e biometano, e abriu possibilidade de estudos para governadores comprarem energia elétrica de fontes renováveis

Documentos com intenções e compromissos foram assinados pelos governadores Tarcísio de Freitas (São Paulo), Romeu Zema (Minas Gerais), Cláudio Castro (Rio de Janeiro), Renato Casagrande (Espírito Santo), Carlos Massa Ratinho Jr. (Paraná), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) e Jorginho Melo (Santa Catarina)

ADAMO BAZANI

Os governadores que participaram do 9º Cosud (Consórcio de Integração do Sul e Sudeste) assinaram dois documentos com compromissos ambientais, sendo que um deles envolve diretamente a área de transportes.

O encontro, que teve início na quinta-feira, 19 de outubro de 2023, terminou neste sábado, 21 de outubro de 2023, e resultou no “Tratado da Mata Atlântica” e na “Carta São Paulo”.

Os documentos foram assinados pelos governadores Tarcísio de Freitas (São Paulo), Romeu Zema (Minas Gerais), Cláudio Castro (Rio de Janeiro), Renato Casagrande (Espírito Santo), Carlos Massa Ratinho Jr. (Paraná), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) e Jorginho Melo (Santa Catarina).

Na Carta São Paulo, foram destacadas intenções de investimentos em frotas de ônibus, carros e caminhões dos Estados movidos a biometano (gás decorrente da decomposição de resíduos) e também nos modelos híbridos (com duas ou mais fontes de energia no mesmo veículo).

Além disso, foi aberta a possibilidade também de estudos para que os governos estaduais comprem de forma mais facilitada energia elétrica de fontes renováveis, como diz parte da nota sobre o encontro enviada pelo Governo de São Paulo.

Os Estados estão comprometidos com a substituição paulatina dos combustíveis fósseis. Várias iniciativas serão estudadas como adoção de veículos movidos a etanol, biometano ou híbrido nas frotas estaduais, bem como medidas de incentivo a indústrias verdes. Além disso, será estudada a aquisição de energia elétrica a partir de fontes renováveis pelos Governos dos Estados.

Além de “Meio Ambiente e Transição Energética”, a “Carta São Paulo” traz compromissos e intenções sobre “Defesa Civil” com foco nos efeitos das mudanças climáticas; “Segurança”, em especial sobre criminalidade nas fronteiras e divisas; “Sistema Tributário”, com ênfase na reforma tributária e simplificação dos sistemas; e Governança do Consud para a elaboração de leis estaduais que viabilizem os compromissos assumidos.

Já o “Tratado da Mata Atlântica” prevê o plantio de 100 milhões de mudas de espécies nativas em ações de reflorestamento no Sul e no Sudeste até 2026, em uma área total de 90 mil hectares, que equivalem a mais de 120 mil campos de futebol.

Segundo nota do Governo de São Paulo, o plantio das espécies levará em conta as particularidades de cada estado, além da criação de unidades de conservação e ampliação de programas de recuperação de nascentes e de regularização ambiental.

Além disso, os governadores também apontam que os sete Estados criem corredores ecológicos terrestres e costeiro-marinhos e estabeleçam um plano integrado para o enfrentamento de eventos extremos, sobretudo relativos a chuvas e estiagens.

As administrações estaduais também deverão intensificar a cooperação e o uso da tecnologia na fiscalização ambiental e no combate ao desmatamento ilegal. A criação de normas autorregulatórias para fomentar o mercado regional de créditos de carbono e reduzir as emissões de gases do efeito estufa também integram o plano de cooperação.

Veja abaixo:

Compromissos da Carta São Paulo:

MEIO AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

Consideram essencial a atuação integrada dos Estados na coordenação e cooperação para a implementação e avaliação de políticas públicas de proteção, conservação, restauração, uso sustentável e conectividade de ecossistemas terrestres e aquáticos. Como fruto concreto do esforço conjunto, será assinado o “Tratado da Mata Atlântica”, em que os Estados se comprometem a restaurar 90 mil hectares, mais de 120 mil campos de futebol, e plantar 100 milhões de mudas nativas do bioma Mata Atlântica até 2026; a criar corredores ecológicos terrestres e costeiro-marinhos entre os 7 Estados das duas regiões; e a construir um plano integrado para o enfrentamento de eventos extremos, sobretudo relativos a chuvas e estiagens.

Assim aumentarão a reserva florestal dos Estados, contribuindo para a descarbonização do planeta. Merece destaque ainda, o compromisso com a transição energética. Os Estados estão comprometidos com a substituição paulatina dos combustíveis fósseis. Várias iniciativas serão estudadas como adoção de veículos movidos a etanol, biometano ou híbrido nas frotas estaduais, bem como medidas de incentivo a indústrias verdes. Além disso, será estudada a aquisição de energia elétrica a partir de fontes renováveis pelos Governos dos Estados.

DEFESA CIVIL

Os eventos extremos que vêm atingindo os Estados que compõem o COSUD demonstram a dimensão dos efeitos das mudanças climáticas sobre a população, especialmente a mais vulnerável, o meio ambiente e as atividades econômicas. Cientes dessa realidade, os Governadores

dos Estados do Sul e do Sudeste comprometem-se a avançar nas políticas de prevenção e gestão de risco, monitoramento e resposta, e atendimento emergencial a essas situações de crise, a ampliar o compartilhamento de equipamentos, serviços e sistemas entre os estados, bem como a criar um protocolo de atuação conjunta. Nesse sentido, destacam-se ações de aumento de acurácia das previsões, da eficácia dos alertas, de fortalecimento de cooperação entre entes, inclusive

financeira, por meio de fundo específico, além do desenvolvimento de protocolo de cooperação conjunta.

SEGURANÇA PÚBLICA

A evolução da atuação criminal avança sobre as fronteiras dos Estados e dos Países, exigindo novas formas de atuação do poder público. Os problemas da criminalidade regional e o aumento progressivo do custo do crime no país têm norteado as discussões dos Estados do Sul e do Sudeste, pelo eixo da governança e política criminal. O enfrentamento e a diminuição da criminalidade passam por medidas como o compartilhamento e a integração das bases de dados, pelo estabelecimento de um gabinete integrado de segurança e pela captação de recursos

voltados à Segurança Pública. Também será realizado o planejamento de operações conjuntas como o SULMaSSP. Os Governadores entendem ser fundamental a “Reforma do Sistema de Justiça Criminal brasileiro”, com a alteração da legislação penal e processual penal para aumentar

o “custo do crime” no País, em especial para criminosos violentos e envolvidos em redes criminais transnacionais. Proposições serão construídas e apresentadas como sugestões ao

Congresso Nacional.

SISTEMA TRIBUTÁRIO

A sustentabilidade fiscal dos Estados frente à queda de arrecadação estrutural e circunstancial continua no centro das atenções dos Governadores do Sul e Sudeste. Neste sentido, os Estados do Sul e Sudeste continuarão acompanhando detidamente a tramitação da reforma tributária, apresentando sugestões de aperfeiçoamento, bem como outros projetos de impacto nas contas públicas dos entes. A situação fiscal também demanda a atuação direta dos Estados para favorecer o desenvolvimento econômico por meio da alocação de recursos nas atividades finalísticas do setor produtivo. Cientes dessa necessidade, os Estados do Sul e do Sudeste estão comprometidos em buscar a eficiência da carga e a simplificação tributária, a modernização do Contencioso Tributário, a gestão dos Créditos Acumulados e a eliminação de obrigações acessórias.

GOVERNANÇA DO COSUD

Os Estados de São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul já aprovaram as leis que ratificam o protocolo de intenções firmado pelos Governadores, sedimentando a constituição formal do Consórcio de Integração dos Estados do Sul e do Sudeste do Brasil – COSUD.

A aprovação do estatuto e a celebração do contrato de rateio são os passos seguintes na implementação do consórcio.

Os Governadores anunciam que o próximo encontro do COSUD será no Rio Grande do Sul, no mês de março de 2024. Agradecem, por fim, a todos aqueles que vêm contribuindo para o êxito dessa iniciativa. Dialogar para desenvolver!

São Paulo, 21 de outubro de 2023.

TARCÍSIO DE FREITAS

Governador do Estado de São Paulo

ROMEU ZEMA

Governador do Estado de Minas Gerais

RENATO CASAGRANDE

Governador do Estado do Espírito Santo

CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR

Governador do Estado do Paraná

CLÁUDIO CASTRO

Governador do Estado do Rio de Janeiro

EDUARDO LEITE

Governador do Estado do Rio Grande do Sul

JORGINHO MELLO

Governador do Estado de Santa Catarina

Tratado da Mata Atlântica:

PROTOCOLO DE INTENÇÕES ENTRE OS ESTADOS DA REGIÃO SUL E SUDESTE – “TRATADO DA MATA ATLÂNTICA”

Protocolo de Intenções que entre si celebram os Estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, para estabelecer mútua cooperação técnica para a elaboração dos objetivos e metas do “Tratado da Mata Atlântica”, no âmbito do Consórcio de Integração do Sul e Sudeste (“COSUD”).

Os Estados do ESPÍRITO SANTO, MINAS GERAIS, PARANÁ, RIO DE JANEIRO, RIO GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA e SÃO PAULO, doravante denominados “SIGNATÁRIOS”, neste ato representados pelos respectivos Chefes do Executivo,

Considerando a importância da cooperação entre os estados integrantes do COSUD com o objetivo de implementar ações conjuntas;

Considerando o propósito comum de conjugar esforços para promover e ampliar os cuidados com o bioma Mata Atlântica;

Considerando a relevância de compartilhar experiências e boas práticas em matéria de meio ambiente, com vistas ao desenvolvimento de estratégias destinadas à consecução dos objetivos estabelecidos neste Protocolo de Intenções;

Considerando que a preservação do bioma Mata Atlântica deve ser conciliada com a melhoria da qualidade de vida da população;

Considerando que tanto o desenvolvimento socioeconômico como a preservação do meio ambiente são responsabilidades inerentes aos estados federados;

Considerando que a atuação integrada e sob regime de cooperação mútua entre os SIGNATÁRIOS possibilita resultados mais eficientes, especialmente em matéria de conservação ecológica;

Considerando a cooperação já existente entre os sete estados federados no âmbito do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (“COSUD”);

R e s o l v e m:

Celebrar o presente PROTOCOLO DE INTENÇÕES, conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA

OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Protocolo de Intenções a conjugação de esforços para a preservação, conservação e a utilização racional dos recursos naturais do bioma Mata Atlântica, mediante a adoção de ações conjuntas e coordenadas para promover o desenvolvimento harmônico e o alcance de resultados mutuamente proveitosos, que tem por objetivos:

a) Estabelecer o planejamento integrado de corredores ecológicos regionais, com foco na gestão

territorial, por meio do compartilhamento de experiências entre os SIGNATÁRIOS e da adoção integrada de instrumentos e estratégias de monitoramento, de fomento à restauração e conservação de ecossistemas e paisagens e da bieconomia;

b) Integrar estratégias, tecnologias, metodologias, dados e informações geoespaciais dos SIGNATÁRIOS, com vistas a aumentar a eficiência na fiscalização ambiental e combater o desmatamento ilegal;

c) Criar autorregulação climática Sul-Sudeste, fomentando mercado regional de carbono eficaz, abrangente e sustentável, que promova a redução de emissões de gases de efeito estufa e estimule a transição para o alcance das metas de descarbonização estabelecidas nos respectivos planos estaduais.

1.2. Para atendimento das finalidades do presente Protocolo de Intenções, os SIGNATÁRIOS poderão realizar a concertação de outros acordos e entendimentos, assim como a formalização de instrumentos jurídicos próprios, nos quais serão estabelecidas as obrigações e responsabilidades das partes envolvidas.

1.3. O presente Protocolo de Intenções poderá ser alterado a qualquer tempo, a critério dos SIGNATÁRIOS, mediante termo aditivo, sendo vedada a alteração do objeto.

1.4. Poderão ser celebrados termos aditivos com o intuito de alterar ou detalhar os objetivos, ações e providências a serem implementados no âmbito do

presente Protocolo de Intenções.

CLÁUSULA SEGUNDA DO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

2.1. Os SIGNATÁRIOS diligenciarão no sentido de planejar e realizar as atividades necessárias à execução do presente Protocolo de Intenções, podendo, para tanto, produzir trabalhos técnicos consistentes em estudos, projetos e eventuais planos de trabalho.

2.2. Inserem-se dentre os trabalhos de que trata o item 2.1. da cláusula segunda, a serem mais bem detalhados nos respectivos instrumentos próprios de formalização dessas obrigações: 2.2.1.Estabelecimento de diretriz para o chamado Corredor Sul-Sudeste da Mata Atlântica, incluindo, dentre seus objetivos específicos:

a) Desenvolvimento de metodologia conjunta para monitoramento da conectividade da paisagem, com foco nos corredores ecológicos;

b) Prospecção de fundos de financiamento e cooperações técnicas para desenvolvimento de projetos de ações de pagamento por serviços ambientais, restauração ecológica e de cadeias produtivas sustentáveis;

c) Execução de ações de sensibilização, comunicação e disseminação de conhecimento por meio de capacitações, divulgação de estudos, plataformas de dados e outros meios;

d) Definição de regiões prioritárias para

restauração e conservação de ecossistemas e paisagens nos corredores ecológicos;

e) Reconhecimento de macrocorredores ecológicos por instrumentos normativos estaduais;

f) Fomentoa planejamentos territoriais municipais, a exemplo de Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, incentivando o enfoque regionalizado com o recorte territorial de bacias hidrográficas;

g) Fortalecimento das cadeias de produtos florestais de espécies nativas provenientes de florestas plantadas multifuncionais,a partir do envolvimento de povos e comunidades tradicionais, assentados e agricultores familiares e, em especial, nos mercados das regiões sul e sudeste e em compras públicas dos estados das regiões do COSUD.

h) Promoção de ações de conservação, restauração e uso sustentável de paisagens e ecossistemas noscorredores ecológicos;

i) Promoção de discussões voltadas à definição de diretrizes, normas e estratégias visando a avanços no diagnóstico (mapeamento e levantamento florístico) e nas ações de conservação, restauração e uso sustentável das fitofisionomias de formações campestres e costeiras com ocorrência nos estados SIGNATÁRIOS;

j) Promoção da conectividade da paisagem e o aumento da biodiversidade nas matrizes urbanas e

periurbanas dos corredores ecológicos;

k) Fomento à elaboração de instrumentos de planejamento territorial dos municípios, com propostas de interface com as áreas de conservação ambiental e restauração ecológica; 2.2.2.Estabelecimento de Controle Ambiental Integrado, incluindo, dentre seus objetivos específicos:

a) Realização de levantamento das metodologias e estruturas utilizadas pelos SIGNATÁRIOS, identificando tipo de dados e suas formas de gerenciamento e de disponibilização; b)Identificação das metodologias de monitoramento aplicadas pelos estados e respectivas ferramentas e plataformas utilizadas, com vistas ao compartilhamento e integração de dados ou desenvolvimento de plataforma comum, contemplando: (i) Monitoramento da Cobertura Vegetal Nativa; (ii) Monitoramento de intervenções irregulares/desmatamento (alinhamento do conceito entre os Estados); (iii) Monitoramento de áreas embargadas; (iv) Monitoramento da Reparação de Danos Ambientais associados a autuações/áreas embargadas; (v) Monitoramento de áreas de risco a eventos geodinâmicos e/ou climáticos extremos;

c) Realização de mapeamento do uso e cobertura da terra, em escala e temporalidade adequadas, dos territórios dos SIGNATÁRIOS, para definição de áreas prioritárias, embargadas e outras, com vistas à promoção de ações integradas, inclusive em áreas de risco associadas a eventos geodinâmicos e/ou climáticos extremos;

d)Integração de todas as unidades de fiscalização da divisa entre os estados, para garantir fiscalização eficiente;

e)Integração das informações sobre fiscalizações de forma geoespacializada e temas de relevância, possibilitando a definição de áreas de tendência/risco e a geração de subsídios para tomada de decisões e para definição de ações integradas entre os SIGNATÁRIOS; f)Identificação das cadeias produtivas e a correlação entre os aspectos e pressões ambientais nos territórios dos SIGNATÁRIOS;

g)Identificação do procedimento de embargo e as normativas relacionadas, a fim de identificar conflitos e projetar a elaboração de proposta para institucionalização do embargo remoto (normas específicas dos SIGNATÁRIOS).

2.2.3. Definição de Mercado Climático Regional Sul-Sudeste de Carbono, contando com as seguintes atividades:

a) Elaboração de proposta de regulamento para implantação do mercado de carbono regional; b) Definição de mecanismos de verificação;

c) Avaliação da possibilidade de definição de limites de emissão setoriais;

d) Elaboração de estudo para criação de agência para operar o Mercado Climático Regional Sul-Sudeste de Carbono;

e) Definição de metodologia comum para posterior monitoramento dos dados;

f) Definição de limite setorial para emissão; g) Definição de teto (limite) de permissões ou licenças;

h) Estruturação de sistema de coleta e monitoramento de dados, para certificação dos créditos e seguradora;

i) Definição de regras de flexibilidade e abordagem de compensação;

j) Definição de mecanismo para o processo de mensuração, relato e verificação (MRV).

2.3. Os SIGNATÁRIOS indicarão, no prazo de 15 (quinze) dias úteis da data de assinatura deste Protocolo de Intenções, seus interlocutores para a indicação e o acompanhamento das atividades previstas neste instrumento.

2.4. Os SIGNATÁRIOS apoiarão a realização de reuniões técnicas, encontros, estudos e debates, estabelecendo a periodicidade adequada para essas atividades, com intervalos nunca inferiores a 15 (quinze) dias.

2.5. Os SIGNATÁRIOS providenciarão o intercâmbio de informações e de pessoal técnico entre as entidades competentes para a realização de pesquisas científicas relativas ao bioma da Mata Atlântica, a fim de

ampliar os conhecimentos sobre os recursos da flora e da fauna de seus territórios, cujas conclusões poderão ser objeto de relatório individual ou conjunto dos SIGNATÁRIOS.

CLÁUSULA TERCEIRA DO COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES

3.1. As informações técnicas, estudos, levantamentos, dados, mapas e demais informações que sejam compartilhadas entre os SIGNATÁRIOS em razão do presente instrumento, serão destinadas exclusivamente a atividades e finalidades relacionadas ao presente Protocolo de Intenções, sendo vedado o compartilhamento com terceiros.

CLÁUSULA QUARTA DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À REALIZAÇÃO DA PARCERIA

4.1. A divulgação do presente Protocolo de Intenções deverá mencionar os respectivos SIGNATÁRIOS, vedada, entretanto, a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, na conformidade do disposto no § 1°, do artigo 37, da Constituição Federal.

4.2. A publicação de extrato do presente instrumento será providenciada pelo Estado de São Paulo, no Diário Oficial do Estado.

CLÁUSULA QUINTA DOS RECURSOS

5.1. Este Protocolo de Intenções não envolve a transferência de recursos financeiros ou materiais

entre os partícipes.

5.2. Para a realização das ações decorrentes deste Protocolo de Intenções deverão ser observadas a independência administrativa, financeira e técnica de cada Signatário, de modo que, cada acordante será responsável pelas despesas que realizar, solicitar ou gerar na efetivação do objeto.

5.3. As despesas necessárias para a consecução dos objetivos acordados correrão por conta das dotações específicas constantes nos orçamentos dos SIGNATÁRIOS, devendo ser custeadas integralmente pelos entes respectivos.

5.4. As atividades decorrentes da execução deste Protocolo de Intenções serão prestadas em regime de cooperação mútua, não cabendo aos SIGNATÁRIOS quaisquer remunerações.

CLÁUSULA SEXTA DO PRAZO DE VIGÊNCIA, DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

6.1. O presente Protocolo de Intenções terá vigência pelo prazo de 60 (sessenta) meses, entrando em vigor 30 (trinta) dias depois da assinatura de todos os SIGNATÁRIOS.

6.2. O presente Protocolo de Intenções poderá ser denunciado por qualquer dos partícipes, por razões de conveniência e oportunidade, mediante notificação por escrito com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

6.3. Formalizada a denúncia, os efeitos do Protocolo de Intenções cessarão para o Signatário denunciante, no prazo de 30 (trinta) dias após a entrega formal do instrumento de denúncia.



6.4. Eventual denúncia deste Protocolo de Intenções não prejudicará o cumprimento do objeto de instrumentos específicos dele decorrentes, com execução iniciada, os quais manterão seu curso normal até o final de seu prazo de vigência. Por estarem de acordo com os termos e condições fixadas, os SIGNATÁRIOS firmam o presente Protocolo de Intenções em 7 (sete) vias, de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

SÃO PAULO, em 21 de outubro de 2023

TARCÍSIO DE FREITAS

GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO

ROMEU ZEMA NETO

GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CLÁUDIO CASTRO

GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

JOSÉ RENATO CASAGRANDE

GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EDUARDO LEITE

GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

JORGINHO MELLO

GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR

GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes