VÍDEO: Ônibus da Transunião invade casa na zona Leste de São Paulo na madrugada desta sexta (20)

De acordo com informações da PM, motorista passou mal e teve de ser socorrido. mas nçao resistiu e morreu

ADAMO BAZANI

Colaborou Arthur Ferrari

Um ônibus da empresa Transunião, que faz parte do sistema municipal de linhas da capital paulista, invadiu uma casa na Rua José Antônio Fontes, 800, Vila Tolstoi, na zona Leste, sentido bairro.

O acidente ocorreu por volta de 04h40 e, segundo a Polícia Militar, o motorista passou mal e teve de ser socorrido. mas não resistiu e morreu. Não há informações, pelo menos até o momento, de feridos na casa.

O ônibus fazia a linha 476G/41 Vl. Industrial – Metrô Ana Rosa.

A defesa civil vai analisar o estado da casa.

Um carro também foi atingido

Em nota, a SPTrans disse que um Boletim de Ocorrência vai ser registrado e que apura o acidente

A SPTrans informa que o Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) está apurando a ocorrência desta sexta-feira (20), às 4h40, envolvendo o ônibus de prefixo 5 6315, da linha 476G/41 Vl. Industrial – Metrô Ana Rosa, da Transunião, na Rua José Antônio Fontes, 800, Vila Tolstoi, no sentido bairro. Um Boletim de Ocorrência foi registrado pela Polícia Militar.

Em nota, o Sindicato dos Motoristas diz que vai acompanhar o caso

O motorista da empresa TransUnião, Flávio Marcel Tobias Nascimento, com apenas 38 anos, morreu na madrugada de hoje (20), após o veículo que fazia a Linha 476G/41 (Vila Industrial – Metrô Ana Rosa) colidir com uma casa na Rua José Antônio Fontes, Vila Tostói, zona leste.

O acidente ocorreu por volta das 4h50, quando o companheiro saia da garagem para fazer a primeira viagem do dia.

Segundo informe da Polícia Militar, o motorista teve mal súbito – parada cadiorrespiratória – perdendo o controle do veículo e batendo na residência. Ele foi socorrido pelos agentes do Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Sapopemba, mas, infelizmente, não resistiu.

A direção do SindMotoristas lamenta profundamente a morte do companheiro Flávio, de forma repentina, e tão jovem.

Estamos em contato com a empresa, que vai arcar com as despesas de velório e sepultamento do companheiro. E ainda vai cobrir os prejuízos do proprietário que teve sua casa avariada.

Uma vez mais, a entidade reforça a necessidade de se observar a saúde e bem-estar dos trabalhadores do transporte por ônibus de São Paulo, que são expostos a jornadas exaustivas num trânsito severo e pressão para cumprir tempos cada vez mais curtos nos itinerários.

Nosso Departamento Jurídico vai acompanhar de perto o desenrolar das investigações que está em andamento no 70° DP em Sapopemba

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Colaborou Arthur Ferrari