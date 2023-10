SPTrans desvia 58 linhas de ônibus nesta sexta-feira (20) durante evento no centro de São Paulo

Alterações nos itinerários valem das 8h às 23h

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A SPTrans informa que das 8h às 23h de sexta-feira, 20 de outubro, 59 linhas de ônibus estarão com seus itinerários desviados durante a realização de evento na região central. A rede aérea dos trólebus das linhas 4112/10 Sta. Margarida Maria – Pça. da República, 4113/10 Gentil de Moura – Pça. da República, 408A/10 Machado de Assis – Cardoso de Almeida e 2002/10 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Bandeira ficará desenergizada neste período.

Concentração: Largo São Francisco

Percurso – das 13h às 17h: Largo São Francisco, Líbero Badaró, Viaduto do Chá, Rua Cel. Xavier de Toledo (contrafluxo),Rua da Consolação, Viaduto Nove de Julho (pista esquerda),Viaduto Jacareí (pista esquerda), Rua Maria Paula (pista esquerda), Avenida Brigadeiro Luís Antônio, Rua Cristóvão Colombo, Largo São Francisco.

Acompanhe as mudanças:

8000/10 Term. Lapa – Pça. Ramos de Azevedo

8000/1 Term. Lapa – Pça Ramos de Azevedo

8400/10 Term. Pirituba – Pça. Ramos de Azevedo

8594/10 Cidade D’Abril – Pça. Ramos de Azevedo

8622/10 Morro Doce – Pça. Ramos de Azevedo

1896/10 Jaraguá – Pça. Ramos de Azevedo

Sentido Único: normal até a Av. São João,R. Pedro Américo, Pça. da República, Av. Dr. Vieira de Carvalho, Lgo. do Arouche, Av. São João, prosseguindo normal.

Durante o evento as linhas deverão operar em sistema circular.

8677/10 Jd. Líbano – Lgo. do Paissandu

8686/10 Mangalot – Lgo. Do Paissandu

Ida:normal até a Av. São João, Lgo. do Arouche, Av. São João, Av. Duque de Caxias, Av. Rio Branco, Lgo. do Paissandú.

Volta: sem alteração.

107T/10 Metrô Tucuruvi – Term. Pinheiros

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a R. da Consolação, R. Amaral Gurgel, Lgo. do Arouche, Av. Duque de Caxias, R. Mauá, Vd. Gal. Couto de Magalhães, R. Prates, R. Ribeiro de Lima, Av. Tiradentes, prosseguindo normal.

701A/10 Pq. Edu Chaves – Metrô Vl. Madalena

701U/10 Metrô Santana – Cid. Universitária

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a R. da Consolação, R. Amaral Gurgel, Lgo. do Arouche, Av. Duque de Caxias, R. Mauá, Vd. Gal. Couto de Magalhães, R. Prates, R. Ribeiro de Lima, R. João Teodoro, R. da Cantareira, R. São Caetano, prosseguindo normal.

9300/10 Term. Casa Verde – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até Av. São Luís (pista direita), Vd. Nove de Julho (pista direita), Vd. Jacareí (pista direita), R. Maria Paula (pista direita), prosseguindo normal, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração

Durante o evento a linha não atenderá ao Terminal Bandeira.

508L/10 Term. Princ. Isabel – Aclimação

Sentido Único: normal até a Pça. Clóvis Bevilácqua, Av. Rangel Pestana, Vd. Vinte e Cinco de Março, Vd. Mercúrio, Av. Mercúrio, Av. Senador Queirós, Pça. Alfredo Issa, Av. Ipiranga, Av. São João, prosseguindo normal.

930P/10 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Pinheiros

Ida: Term. Pq. D. Pedro II, Pq. D. Pedro II, Vd. Vinte e Cinco de Março, Vd. Mercúrio, Av. Mercúrio, R. da Figueira, Av. Sen. Queirós, Pça. Alfredo Issa, Av. Ipiranga, prosseguindo normal.

Volta: normal até a R. Martins Fontes, acesso, Vd. Nove de Julho (pista direita), Vd. Jacareí (pista direita),R. Maria Paula (pista direita), prosseguindo normal.

908T/10 Term. Pq. D. Pedro II – Butantã

Sentido Único: Term. Pq. D. Pedro II, Pq. D. Pedro II, Vd. Vinte e Cinco de Março, Vd. Mercúrio, Av. Mercúrio, R. da Figueira, Av. Sen. Queirós, Pça. Alfredo Issa, Av. Ipiranga, prosseguindo normal até a R. Martins Fontes, acesso, Vd. Nove de Julho (pista direita), Vd. Jacareí (pista direita),R. Maria Paula (pista direita), prosseguindo normal.

4112/10 Sta. Margarida Maria – Pça. da República

4113/10 Gentil de Moura – Pça. da República

Sentido Único: normal até a R. Anita Garibaldi, Pça. Clóvis Bevilácqua, Av. Rangel Pestana, Vd. Vinte e Cinco de Março, Av. Rangel Pestana, R. Vasco da Gama, R. do Gasômetro, Av. Mercúrio, Av. Senador Queirós, Pça. Alfredo Issa,Av. Ipiranga, prosseguindo normal.

408A/10 Machado de Assis – Cardoso de Almeida

Ida: normal até a R. Anita Garibaldi, Pça. Clóvis Bevilácqua, Av. Rangel Pestana, Vd. Vinte e Cinco de Março, Av. Rangel Pestana, R. Vasco da Gama, R. do Gasômetro, Av. Mercúrio, Av. Senador Queirós, Pça. Alfredo Issa, Av. Ipiranga,prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

2002/10 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Bandeira

Sentido Único: Term. Pq. D. Pedro II, Pq. D. Pedro II, Vd. Vinte e Cinco de Março, Av. Rangel Pestana, R. Vasco Gama, R. do Gasômetro, Av. Mercúrio, Av. Senador Queirós, Pça. Alfredo Issa, Av. Ipiranga, Pça da República, Av. Ipiranga, Av. São Luís (pista direita), Vd. Nove de Julho (pista direita), seguindo normal.

Durante o evento a linha não atenderá ao Terminal Bandeira.

475R/10 Jd. São Savério – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: sem alteração.

Volta: Term. Pq. D. Pedro II, Pq. D. Pedro II, Vd. Vinte e Cinco de Março, Vd. Mercúrio, R. da Figueira, Av. Mercúrio, Av. Senador Queirós, Pça Alfredo Issa, Av. Ipiranga, Av. São Luís (pista direita), Vd. Nove de Julho (pista direita), Vd. Jacareí (pista direita), R. Maria Paula (pista direita) e Av. Brig. Luis Antônio, prosseguindo normal.

5131/10 Cid. Ademar – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: sem alteração.

Volta: Term. Pq. D. Pedro II, Pq. D. Pedro II, Vd. Vinte e Cinco de Março, Vd. Mercúrio, R. da Figueira, Av. Mercúrio, Av. Senador Queirós, Pça Alfredo Issa, Av. Ipiranga, Av. São Luís (pista direita), Vd. Nove de Julho (pista direita), Vd. Jacareí (pista direita), R. Maria Paula (pista direita) e Av. Brig. Luis Antônio, prosseguindo normal.

5175/10 Balneário São Francisco – Pça da Sé

5178/10 Jd. Miriam – Pça. João Mendes

5106/10 Jd. Selma – Lgo. São Francisco

Sentido Único: normal até a Av. Brig. Luís Antônio, Vd. Dona Paulina, Pça. Dr. João Mendes, Av. Liberdade, Vd. Condessa de São Joaquim, R. Condessa de São Joaquim, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal.

Durante o evento as linhas deverão operar em sistema circular.

5611/10 Eldorado – Pça João Mendes

5614/10 Eldorado – Pça João Mendes

5652/10 Jd. IV Centenário – Pça. da Sé

Sentido Único: normal até a Av. 23 de Maio, Pq. Anhangabaú, Retorno sobre o Túnel Papa João Paulo II, Pq. Anhangabaú e Av. Vinte e Três de Maio, prosseguindo normal.

Durante o evento as linhas deverão operar em sistema circular.

5362/10 Pq. Residencial Cocaía – Pça da Sé

5632/10 Vila São José – Lgo São Francisco

Ida: normal até Lgo. São Francisco, R.Cristovão Colombo e Vd. Brig. Luis Antonio.

Volta: Vd. Brig. Luís Antônio, R. Asdrúbal do Nascimento, prosseguindo normal.

As linhas deverão operar com ponto final no Viad. Brigadeiro Luís Antônio, 54, das 8h às 11h, compartilhando o ponto com a linha 5370/10 Term. Varginha – Lgo. São Francisco

5362/10 Pq. Residencial Cocaía – Pça da Sé

5632/10 Vila São José – Lgo São Francisco

5370/10 Term. Varginha – Lgo. São Francisco

5630/21 Cid. Dutra – Lgo. São Francisco

Sentido Único: normal até a Av. 23 de Maio, Pq. Anhangabaú, Retorno sobre o Túnel Papa João Paulo II, Pq. Anhangabaú e Av. Vinte e Três de Maio, prosseguindo normal.

Durante o evento as linhas deverão operar em sistema circular.

5185/10 Term. Guarapiranga – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: sem alteração.

Volta: Term. Pq. D. Pedro II, Pq. D. Pedro II, Vd. Vinte e Cinco de Março, Vd. Mercúrio, R. da Figueira, Av. Mercúrio, Av. Senador Queirós, Pça. Alfredo Issa, Av. Ipiranga, Av. São Luís (pista direita), Vd. Nove de Julho (pista direita), Vd. Jacareí (pista direita), R. Maria Paula (pista direita) e Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal.

5111/10 Term. Sto. Amaro – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: sem alteração.

Volta: Term. Pq. D. Pedro II, Pq. D. Pedro II, Vd. Vinte e Cinco de Março, Vd. Mercúrio, R. da Figueira, Av. Mercúrio, Av. Senador Queirós, Pça. Alfredo Issa, Av. Ipiranga, Av. São Luís (pista direita), Vd. Nove de Julho (pista direita), Vd. Jacareí (pista direita), R. Maria Paula (pista direita) e Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal.

5119/10 Term. Capelinha – Lgo. São Francisco

5119/22 Term. Capelinha – Lgo. São Francisco

6455/10 Term. Capelinha – Lgo. São Francisco

Sentido Único: normal até a Av. Brig. Luís Antônio, Vd. Dona Paulina, Pça. Dr. João Mendes, Av. Liberdade, Vd. Condessa de São Joaquim, R. Condessa de São Joaquim, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal.

Durante o evento as linhas deverão operar em sistema circular.

5318/10 Chác. Santana – Pça. da Sé

Sentido Único: normal até a Av. 23 de Maio, Pq. Anhangabaú, Retorno sobre o Túnel Papa João Paulo II, Pq. Anhangabaú e Av. Vinte e Três de Maio, prosseguindo normal.

Durante o evento a linha deverá operar em sistema circular.

6403/10 Term. João Dias – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a Av. Nove de Julho, Pça. 14 Bis, R. Manoel Dutra, R. João Passalacqua, Pça. Alvaro de Carvalho Aranha, R. Santo Antônio, Vd.Jacarei (pista da direita), R. Maria Paula (pista da direita), Pça. Dr. João Mendes, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

5391/10 Jd. Ângela – Lgo. São Francisco

5391/21 Term. Guarapiranga – Lgo. São Francisco

Sentido Único: normal até a Av. 23 de Maio, Pq. Anhangabaú, Retorno sobre o Túnel Papa João Paulo II, Pq. Anhangabaú e Av. Vinte e Três de Maio, prosseguindo normal.

Durante o evento as linhas deverão operar em sistema circular.

5300/10 Term. Sto. Amaro – Term. Pq. D. Pedro II.

Ida: sem alteração.

Volta: Term. Pq. D. Pedro II, Pq. D. Pedro II, Vd. Vinte e Cinco de Março, Vd. Mercúrio, Av. Mercúrio, Av. Senador Queirós, R. Dom Francisco de Souza, Av. Prestes Maia, Túnel Norte-Sul, Av. Vinte e Três de Maio, prosseguindo normal.

7545/10 Jd. João XXIII – Pça. Ramos de Azevedo

7545/21 CDHU Butantã – Pça. Ramos de Azevedo

8700/10 Term. Campo Limpo – Pça. Ramos de Azevedo

8700/1 Term. Campo Limpo – Pça. Ramos de Azevedo



8705/10 Shop. Continental – Anhangabaú

Sentido Único: normal até a R. da Consolação, R. Rego Freitas, Lgo. do Arouche, Av. Dr. Vieira de Carvalho, Pça. da República, Av. Ipiranga, prosseguindo normal.

Durante o evento as linhas deverão operar em sistema circular.

7903/10 Jd. João XXIII/Educ. – Pça. Ramos de Azevedo

Sentido Único: normal até a R. da Consolação, R. Rego Freitas, Lgo. do Arouche, Av. Dr. Vieira de Carvalho, Pça. da República, Av. Ipiranga, prosseguindo normal.

702C/10 Jd. Bonfiglioli – Metrô Belém

909T/1 Term. Pinheiros – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a R. da Consolação (pista da direita), Vd. Nove de Julho (pista da direita), Vd. Jacareí (pista da direita), R. Maria Paula (pista da direita), Vd. Dona Paulina, Pça. Dr. João Mendes, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

5100/10 Term. Pinheiros – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: sem alteração.

Volta: Term. Pq. D. Pedro II, Pq. D. Pedro II, Vd. Vinte e Cinco de Março, Vd. Mercúrio, R. da Figueira, Av. Mercúrio, Av. Senador Queirós, Pça. Alfredo Issa, Av. Ipiranga, Av. São Luís (pista direita), Vd. Nove de Julho (pista direita), Vd. Jacareí (pista direita), R. Maria Paula (pista direita) e Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normal.

7411/10 Cid. Universitária – Pça. da Sé

Sentido Único: normal até a R. da Consolação (pista da direita), Vd. Nove de Julho (pista da direita), Vd. Jacareí (pista da direita), R. Maria Paula (pista da direita), Vd. Dona Paulina, Pça. Dr.João Mendes, R. Anita Garibaldi, Pça. Clóvis Bevilácqua, Av. Rangel Pestana, Vd. Vinte e Cinco de Março, Vd. Mercúrio, Av. Mercúrio, Av. Senador Queirós, Pça. Alfredo Issa e Av. Ipiranga, prosseguindo normal.

702U/10 Cid. Universitária – Term. Pq. Dom Pedro II

909T/10 Term. Pinheiros – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a R. da Consolação, Vd. Nove de Julho (pista da direita), Vd. Jacareí (pista da direita), R. Maria Paula(pista da direita), Vd. Dona Paulina, Pça. Dr. João Mendes, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

7267/10 Apiacás – Pça. Ramos de Azevedo

7272/10 Mercado da Lapa – Pça. Ramos de Azevedo

7281/10 Lapa – Pça. Ramos de Azevedo

7282/10 Pq. Continental – Pça Ramos de Azevedo

Sentido Único: normal até a R. da Consolação, R. Rego Freitas, Lgo. do Arouche, Av. Dr. Vieira de Carvalho, Pça. da República, Av. Ipiranga, prosseguindo normal.

8615/10 Pq. da Lapa – Term. Pq. Dom Pedro II

Ida: normal até a Av. São Luís, Vd. Nove de Julho (pista da direita), Vd. Jacareí (pista da direita), R. Maria Paula (pista da direita), Vd. Dona Paulina, Pça. Dr. João Mendes, prosseguindo normal.

Volta: Term. Pq. D. Pedro II, Pq. D. Pedro II, Vd. Vinte e Cinco de Março, Vd. Mercúrio, Av. Mercúrio, Av. Sen. Queirós, Pça. Alfredo Issa, Av. Ipiranga, Av. São João, prosseguindo normal.

8707/10 Rio Pequeno – Term. Princ. Isabel

Ida: normal até a R. da Consolação, R. Rego Freitas, Lgo. do Arouche, Av. Duque de Caxias, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte