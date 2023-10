Palmas (TO) abre licitação para alugar 100 ônibus

Propostas devem ser encaminhadas até 3 de novembro e informações sobre o texto do chamamento público obtidas por telefone ou e-mail

PAULO REDA

A Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP), no Tocantins, publicou edital para credenciamento de empresas especializadas na locação de até cem ônibus urbanos seminovos ou novos

Os coletivos devem ter acessibilidade para essoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

O chamamento público estabelece que os veículos disponibilizados devem ter sido fabricados a partir de 2019, com quilometragem livre e sem motoristas. Além disso, os ônibus precisam ter ar condicionado.

As propostas podem ser encaminhadas à ATCP no período entre esta sexta-feira, 20 de outubro, e 3 de novembro, no horário das 13h às 19h, em dias úteis, na sede da agência, localizada à Quadra ACSO I, Avenida LO1, Conjunto 04, Lote 04, Plano Diretor Sul. O texto do edital está disponível no endereço digital http://prodata.palmas.to.gov.br:8080/sig/app.html#/transparencia/licitacoes-transparencia/ e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (63) 99285-2835, das 13h às 19h em dias úteis, ou pelo e-mail atcp.palmas@gmail.com.

Paulo Reda, para o Diário do Transporte