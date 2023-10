Monotrilho da linha 15-Prata não opera entre Vila Prudente e Vila União no sábado (21) e até 18h de domingo (22) com ônibus PAESE acionados

Interrupção é para manutenção de equipamentos de mudança de via

ADAMO BAZANI

O monotrilho da linha 15-Prata não funciona neste sábado, 21 de outubro de 2023, o dia todo e no domingo (22), das 04h40 às 18h entre as estações Vila Prudente e Vila União, na zona Leste.

A interrupção é para manutenção de equipamentos de mudança de via, que são mais complexos em monotrilho que em metrô.

No sábado, 24 ônibus articulados da Operação PAESE (Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência) vão atender ao trecho e, no domingo, serão 14 ônibus articulados.

Os passageiros precisam pegar uma senha nas estações Vila Prudente e Vila União para acesso aos ônibus gratuitos.

A transferência entre a linha 15 de monotrilho e 2 de metrô estará aberta normalmente.

O trecho é formado por seis estações: Vila Prudente, Oratório, São Lucas, Camilo Haddad, Vila Tolstói e Vila União.

Em nota, a Companhia do Metropolitano detalha os trabalhos de intervenções preventivas nos track-switches, equipamentos eletromecânicos que fazem os trens mudarem de via, com a movimentação das vigas por onde as composições circulam.

Segundo o Metrô, as atividades serão executadas em parceria com a empresa Alstom (que compõe o Consórcio construtor do sistema monotrilho) que divide as tarefas de manutenção da via com o Metrô. Também serão implantadas melhorias nestes equipamentos para reduzir a necessidade de intervenções em manutenções futuras.

Track Switch

É o aparelho de mudança de via do monotrilho. Funciona por meio de um conjunto eletromecânico que movimenta as vigas, permitindo que o trem mude de via. Ao longo de toda a Linha 15-Prata, são nove desses conjuntos, que fazem o trem manobrar para poder seguir no sentido oposto.

No trecho do track switch, a viga é constituída de chapas de aço estruturadas, em formato parecido com as demais vigas que são de concreto. Esse material é usado para deixá-la menos pesada e permitir sua movimentação rápida. O conjunto também conta com uma extremidade livre fixa, que é uma espécie de chapa de aço que se conecta à viga fixa, para que não haja um vão entre elas. O funcionamento de todo esse conjunto deve ser preciso, demandando manutenções programadas para garantir a boa circulação dos trens.

Nas linhas de metrô tradicional, esse aparelho também é utilizado, porém para a movimentação de trilhos de ferro que são mais leves em comparação às vigas do monotrilho. Essa característica também torna o processo de manutenção menos complexo.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes