Linhas de ônibus municipais que operam na Zona Oeste têm itinerários alterados neste sábado (21)

Mudanças ocorrem em razão de um evento na Rua Paúva

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A SPTrans informa que no sábado (21), das 8h às 18h, as linhas 8001/10 Vila Piauí – Term. Lapa e 8047/41 Jaraguá – Metrô VL. Madalena terão desvios em seus itinerários durante a realização do evento ‘’Mexa-se São Paulo’’ na Rua Paúva, entre as ruas Paranavaí e Custódio Serrão, na Vila Jaguara, Zona Oeste.

Acompanhe os desvios:

8001/10 Vila Piauí – Term. Lapa

Ida: normal até a Av. Cândido Portinari, R. Paúva, R. Custódio Serrão, R. D. Pedro Henrique de Orleans e Bragança, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

8047/41 Jaraguá – Metrô VL. Madalena

Ida: normal até a Av. Eliseo Cordeiro de Siqueira, Passagem Subterrânea Fandi Chaquib Kalil, Rua Paúva, Rua Custódio Serrão, Rua Dr. Câmara Leal, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte