Estação Guaporé do BRT do Rio de Janeiro é reaberta após interrupção do atendimento por falta de energia na região nesta sexta (20)

Passageiros do corredor Transcarioca deixam de utilizar a estação Pastor José Santos como alternativa

ARTHUR FERRARI

A estação Guaporé, no corredor Transcarioca do BRT do Rio de Janeiro, voltou a operar por volta das 10h40 desta sexta-feira, 20 de outubro de 2023, após ser fechada no início da manhã por falta de energia elétrica na região.

Os passageiros, que utilizavam a estação Pastor José Santos como alternativa, já voltam a embarcar e desembarcar utilizando a Guaporé.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte