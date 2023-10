Conjuntos de rodas de ônibus e caminhões Volkswagen Euro 5 e Euro 6 podem se soltar e montadora convoca recall

Falha foi detectada em eixo traseiro DANA S-130 e afeta diversos modelos

ADAMO BAZANI

Colaborou Vinícius de Oliveira

Os rodados traseiros (conjunto de rodas) de modelos de ônibus e caminhões de tecnologias de restrição de emissão de poluentes Euro 5 e Euro 6 da Volkswagen podem se soltar durante a circulação destes veículos.

Por isso, a fabricante abriu nesta semana um recall para a troca do cubo de rodas traseiro, trabalho que pode durar cerca de oito horas.

Segundo a Volkswagen, foi constatada uma falha no processo de usinagem da ponta do eixo traseiro DANA S-130, gerando deficiência no engajamento da fixação do cubo de roda traseiro.

Ainda de acordo com o comunicado ao qual o Diário do Transporte teve acesso, há a possibilidade de afrouxamento do conjunto da roda traseira com risco de soltura completa do rodado traseiro, provocando acidentes com “eventuais danos físicos”.

O defeito pode comprometer a segurança dos modelos de ônibus Volksbus 9 e 11 toneladas (Euro 6), e dos caminhões Delivery 11 toneladas (Euro 5 / Euro 6), Delivery 13 toneladas 6×2 (Euro 6), Delivery 4×4 11 toneladas (Euro 5 / Euro 6)

A troca é de graça e pode ser agendada pelo número: 0800 019 3333.

Veja abaixo a relação dos números de chassis envolvidos.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes