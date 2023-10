Táxi terá reajuste na cidade de São Paulo a partir de 28 de outubro de 2023

Bandeirada passa de R$ 5,50 para R$ 6,00 nas categorias Comum, Comum Rádio e Especial. Nos veículos de Táxi Luxo passa de R$ 8,25 para R$ 9

ADAMO BAZANI

A partir de 28 de outubro de 2023, andar de táxi na cidade de São Paulo vai ficar mais caro.

Portaria da Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana (SETRAM) publicada nesta quarta-feira, 18 de outubro de 2023, traz a medida oficial (veja abaixo).

A bandeirada, que é o valor inicial da corrida, passa de R$ 5,50 para R$ 6 nos táxis de categorias Comum, Comum Rádio e Especial.

Já no Táxi Luxo, a bandeirada passa de R$ 8,25 para R$ 9.

A Bandeira 2, que é cobrada das 20h às 6h, de segunda a sábado, e o dia todo aos domingos e feriados, permanece com acréscimo de 30% a ser aplicado sobre a tarifa quilométrica, isto é, com base no quanto o carro rodou.

Os novos valores foram publicados no Diário Oficial desta quarta-feira, 18 de outubro de 2023.

Segundo a Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana (SETRAM), da prefeitura de São Paulo, último reajuste dos táxis aconteceu em abril de 2022.

O aumento usou como base a inflação acumulada desde o último reajuste e o aumento dos custos com a manutenção dos veículos, com itens como conservação dos pneus, troca de óleo lubrificante, lavagens, licenciamento, valor do seguro e limpeza, entre outros.

A composição da corrida inclui, além da bandeirada, os valores da tarifa quilométrica (por quilômetro rodado) e da tarifa horária (quando o táxi fica parado ou circula a menos de 15 km por hora).

TAXÍMETROS:

Segundo o DTP (Departamento de Transportes Públicos), com as novas tarifas, os taxímetros dos 37,4 mil táxis de São Paulo precisam ser alterados pelo Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo (Ipem-SP), autarquia do Governo do Estado.

Enquanto não houver a mudança, os taxistas precisam ter no carro duas vias da tabela de conversão, sendo que uma delas tem de ser afixada no vidro do banco traseiro do táxi, para que o passageiro possa conferir o valor.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes