Produção nacional de biodiesel pode superar 7 bilhões de litros em 2023

Uso permitiria uma redução de pelo menos 80% na emissão de gases de efeito estufa em comparação com o combustível de origem fóssil

PAULO REDA

A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE) estima que a produção de biodiesel no Brasil em 2023 ultrapasse a casa dos 7 bilhões de litros. Em 2022, o país produziu 6,3 bilhões de litros de biodiesel. Esse ano, o novo cronograma de mistura trouxe mais previsibilidade para a indústria investir, o que confirmaria o Brasil como o terceiro maior produtor mundial do combustível de origem vegetal.

Com a retomada do aumento da mistura de biodiesel adicionado ao diesel comercial, o teor passou de 10% (B10) para 12% (B12). De acordo com o cronograma oficial do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), esse percentual pode chegar a 15% em 2026.

Para atender a urgente política de descarbonização da matriz energética, a antecipação não está descartada. Cada ponto percentual a mais de mistura representa um aumento de cerca de 650 milhões de litros de biodiesel de produção nacional.

Segundo informações da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o biodiesel brasileiro é capaz de reduzir em pelo menos 80% a emissão de gases de efeito estufa quando comparado ao diesel de origem fóssil. A produção de biodiesel entre 2008 (quando teve início a mistura obrigatória) e 2022 foi de 60,1 bilhões de litros. Esse volume substituiu a importação de diesel derivado do petróleo e evitou a emissão de 130 milhões de toneladas de CO₂.

Paulo Reda, para o Diário do Transporte