Obras na rodovia SP-101, entre Monte Mor e Campinas, afetam operação de 22 linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU

Serviços acontecem de forma emergencial entre os quilômetros 4 e 5, após danos causados pela chuva

ARTHUR FERRARI

Os passageiros que utilizam linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) que circulam pela SP 101 no trecho entre Monte Mor e Campinas devem ficar atentos, pois obras emergenciais entre os quilômetros 4 e 5 da via afetam a operação dos itinerários.

De acordo com a gerenciadora, 22 linhas que transportam cerca de 40 mil passageiros diariamente estão funcionando com atrasos.

A concessionária Rodovias do Tietê, responsável pelo trecho rodoviário e pela execução dos serviços, afirma que as obras acontecem após danos causados pelas fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias, causando a erosão da cabeceira da pista, provocando a interdição parcial do trecho.

Ainda segundo a EMTU, a situação deve se estender pelos próximos dias

Confira as linhas com atrasos:

694, 695, 696, 697, 698, 699, 699BI1, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 708BI1, 708BI2, 709, 709 EX1, 739 e 741.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte