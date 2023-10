CPTM contrata por R$ 8 milhões empresa para fazer o atendimento da Central 0800 de relacionamento com o passageiro

Serviços serão prestados em uma das bases administrativas da Companhia (Estação Barra Funda, Estação Luz, Brás ou na região central da Capital)

ALEXANDRE PELEGI

A CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos contratou por R$ 8 milhões (R$7.980.000,00) uma empresa para os serviços de atendimento e treinamento na central de relacionamento com o passageiro (0800).

A contratada, a ITS Customer Service Ltda, venceu o Pregão Eletrônico e assinará contrato com vigência de 30 meses.

A empresa prestará serviços em uma das bases administrativas da CPTM (Estação Barra Funda, Estação Luz, Brás ou na região central da Capital), onde estiver localizada a Central de Relacionamento – 0800.

De acordo com o Edital, para a execução do contrato é necessário a quantidade mínima de 52 empregados com reserva técnica.

Os postos de trabalho serão definidos conforme especificado abaixo, sendo que as escalas de trabalho devem ser aprovadas pela CPTM:

Postos de Operador de Atendimento:

Tipo A: 02 (dois) postos de segunda à domingo – 24 horas diárias – 6 horas por turno;

Tipo B: 01 (um) posto de segunda à domingo – 18 horas diárias (5h às 23h) – 6 horas por turno;

Tipo C: 07 (sete) postos de segunda à sexta – 18 horas diárias (5h às 23h) – 6 horas por turno;

Posto de Supervisor de Atendimento: Tipo SA:

1 (um) posto de segunda à domingo – 24 horas diárias – 8 horas por turno.

Posto de Supervisor Administrativo I: Tipo SI

02 (dois) posto de Supervisor Administrativo – 17 horas diárias (6h às 23h) – de segunda-feira a sexta, exceto feriados – 8 horas por turno – com escalas eventuais aos finais de semana conforme escala elaborada pela Contratada;

Posto de Supervisor Administrativo II: Tipo SII

01 (um) posto de Gerente Administrativo – 8 horas diárias flexíveis dentro das 24h

Média de 22 dias por mês, conforme escala elaborada pela Contratada; incidência de no mínimo 10h de adicional noturno;

De acordo com o edital, “o perfil dos profissionais de atendimento é o principal atributo de qualidade dos serviços, de forma a garantir um padrão de excelência de relacionamento prestado pela Contratante. O salário nominal dos colaboradores não poderá ser inferior aos valores descritos na tabela abaixo, independentemente e sem prejuízo das condições previstas na Convenção Coletiva do Sindicato na categoria profissional, afeto ao local na prestação de serviços, bem como do Sindicato a que estiver filiado a Contratada”.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes