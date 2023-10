Autopass anuncia a chegada do TOP Saúde à Plataforma TOP

Novidade está alinhada ao objetivo de fortalecer a Plataforma TOP com a oferta de serviços diversos, adequados às necessidades dos clientes

São Paulo, outubro de 2023 – A Autopass, empresa brasileira especialista em mobilidade urbana e bilhetagem eletrônica, anuncia a chegada de mais uma solução à Plataforma TOP: o TOP Saúde. A novidade chega ampliando a robustez da plataforma, que hoje já dispõe de diversos serviços de mobilidade e banking, facilitando a jornada dos passageiros ao integrar recursos úteis em seu dia a dia. Em um ano, a companhia espera obter um crescimento de 400% na adoção da solução, que está disponível no aplicativo desde a primeira semana de outubro.

Com acesso facilitado dentro do Aplicativo TOP, o TOP Saúde oferece a possibilidade de adoção de dois pacotes de benefícios para saúde: Família ou Família Premium, ambos com preços populares, se diferenciando pela cobertura e benefícios oferecidos. Em ambas as opções, o cliente tem acesso a consultas e exames com descontos em redes de clínicas, laboratórios e farmácias consolidadas na região da Grande São Paulo. Vale ressaltar que o cliente tem direito a adicionar mais 4 dependentes além do titular. O pacote Família Premium ainda disponibiliza telemedicina e plantão 24 horas por vídeo chamada, sem custo adicional.

Rodney Freitas, CEO da Autopass, explica que o TOP Saúde chega evidenciando o avanço da Plataforma TOP na integração de benefícios para os clientes, diferencial que se aplica ao core da Autopass, que se posiciona como empresa integradora de soluções. “Queremos trazer soluções adequadas às necessidades dos clientes, sempre com tecnologias conectadas, levando em conta a jornada dessas pessoas, desde o momento que saem de casa até quando retornam”, afirma o executivo. “O TOP Saúde é mais uma demonstração do nosso empenho em democratizar soluções consistentes e práticas, respeitando a diversidade de perfis em variados mercados”, conclui.

Além do TOP Saúde, o cliente TOP já conta com outro benefício de saúde: a partir do uso do CPF nas compras na Drogaria São Paulo, é possível obter até 25% de desconto em ofertas exclusivas, tanto nas compras em lojas físicas, como pelo site.

Consultas médicas facilitadas

Um dos principais benefícios oferecidos pelo TOP Saúde são as consultas médicas, que podem ser marcadas imediatamente após a ativação do cadastro, sem período de carência. Um cartão virtual será gerado automaticamente, podendo ser utilizado por todos os membros cadastrados no respectivo plano. Todos os agendamentos podem ser feitos facilmente pelo celular, com interface da AVUS, maior plataforma de benefícios em saúde do Brasil, parceira da Autopass na disponibilização da solução.

Com a capacidade de atender mais de 8 milhões de consultas por ano, a AVUS é uma plataforma de benefícios para a saúde, que aproxima e facilita o acesso de clientes a clínicas médicas, odontológicas, exames, medicamentos e outros serviços.

TOP, um completo ecossistema de soluções

Com a chegada do TOP Saúde, o aplicativo TOP vai consolidando sua atuação enquanto um ecossistema de soluções verticais, tendência que deve se intensificar nos próximos anos. Além do novo produto de saúde, a Plataforma TOP oferece: cartão de transporte com opção de débito, crédito e conta digital; amplo leque de canais de venda de bilhete QR Code para embarque no transporte, incluindo APP TOP, WhatsApp TOP e Carteira do Google, além de mais de 800 máquinas de autoatendimento e diversos pontos de venda do bilhete QR Code em toda Região Metropolitana de São Paulo. A Plataforma TOP também disponibiliza o pagamento por aproximação em catracas do Metrô e CPTM (recurso disponível em 13 estações) e em toda a frota de ônibus da EMTU.

“Hoje a Autopass entende que ouvir as necessidades do cliente é essencial para pensar em uma experiência positiva. Trabalhamos para simplificar o dia a dia das pessoas, e com o ecossistema do TOP – que integra diversos recursos físicos e digitais –, temos conseguido fomentar parcerias estratégicas alinhadas com os diferentes perfis que usam nossas soluções. O resultado disso é crescimento da adesão das soluções e consequente amadurecimento delas: só no aplicativo, temos mais de 2,4 milhões de usuários cadastrados”, finaliza Rodney.

Para saber mais sobre Autopass, acesse o www.autopass.com.br e acompanhe as novidades da Plataforma TOP pelo www.boradetop.com.br.

Sobre a Autopass

A Autopass é uma empresa brasileira privada de soluções para mobilidade e bilhetagem eletrônica, gerenciando mais de 10 milhões de transações por dia, com mais de 13 milhões de cartões emitidos. Com o propósito de simplificar a experiência da mobilidade humana, a empresa criou um ecossistema de confiança e respeito, onde todos podem ter mais conexão em suas jornadas. Neste ano, a empresa foi vencedora do Prêmio Vozes da Mobilidade, do Estadão na categoria Inovação, conquista que já tinha ganhado em 2022 na categoria Novas Tecnologias. Ainda no ano passado, a Autopass foi eleita a melhor “operadora de sistema de bilhetagem” pelo décimo ano consecutivo pela revista Maiores & Melhores do Transporte e estava inserida no ranking das 100 Empresas Mais Influentes em Mobilidade Urbana no Brasil pelo Estadão e Connected Smart Cities.

Sobre a AVUS

A AVUS oferece uma extensa gama de serviços que englobam consultas médicas, odontológicas, telemedicina, exames, descontos exclusivos em medicamentos e muito mais, por meio de parcerias estratégicas com clínicas, profissionais e farmácias de renome. A AVUS atualmente beneficia milhões de pessoas em todo o país, atendendo empresas líderes de mercado.