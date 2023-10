TCE proíbe prefeitura de Teresina de realizar compra de ônibus usados até fim de julgamento sobre licitação

Concorrência não foi suspensa e ocorre nesta quarta-feira (18), mas aquisição só pode ser feita após parecer final

ADAMO BAZANI

Colaborou Arthur Ferrari

O conselheiro-relator do TCE (Tribunal de Contas do Estado) do Piauí, Kleber Dantas Eulálio, atendeu parcialmente pedido do Setut (Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina) e proibiu que a prefeitura de Teresina realize a compra de ônibus usados para o sistema da cidade até o julgamento final da licitação.

A concorrência, programada para ocorrer nesta quarta-feira, 18 de outubro de 2023, pode ser realizada, mas a concretização da compra ainda não.

A prefeitura estima pagar R$ 50,5 milhões por estes ônibus (R$ 50.542.908,87).

A decisão foi publicada em Diário Oficial desta terça-feira (17).

O sindicato dos empresários critica o fato de a compra ser de modelos usados e aponta que a cidade não tem dinheiro para isso, tanto é que se valeria de um empréstimo no Banco Regional de Brasília.

Para a entidade empresarial, a obrigação de renovar a frota é das viações contratadas para operar o sistema e o dinheiro não pode vir dos cofres públicos.

No despacho, o conselheiro diz que, mesmo com a alegação da prefeitura de que a compra traria benefícios à população, pelo menos por enquanto, ainda não dá para concluir isso.

Dito isto, da análise da documentação acostada aos autos da representação apreço não há como concluir que a contratação perseguida pela municipalidade de aquisição de 80 (oitenta) ônibus convencionais seminovos atenderá de forma eficiente ao interesse público, com a necessária melhoria na prestação do serviço público de transporte de passageiros, notadamente considerando-se que o Setor Técnico deste C. TCE-PI apurou que a ineficácia do atual sistema é decorrente de deficiências de operação, pavimentos danificados, vias sem faixa exclusiva e pontos de parada sem critério (Peça 03 – fl. 43, itens 170 e 171).

Some-se a isso, o fato de que se trata, na espécie, de investimento público estimado no importe de R$ 50.542.908,87 (cinquenta milhões, quinhentos e quarenta e dois mil e novecentos e oito reais e oitenta e sete centavos) e que poderá não resultar, como já dito, em melhorias aos usuários do Sistema de Transporte Público da Capital.

Entretanto, o TCE entende como legítima a tentativa de prefeitura em melhorar o sistema de ônibus.

Por isso, o órgão decidiu manter a licitação, mas permitir a concretização da compra somente depois de a análise ser finalizada.

Por outro lado, é legítima a pretensão dos gestores municipais envolvidos em buscar soluções para a melhoria do Setor de Transporte Público da Capital. Feitas estas considerações, entende esta Relatoria, em sede de cognição sumária, que a continuidade do certame deve ser preservada. Entretanto, a suspensão dos atos de adjudicação do objeto; de homologação; de celebração do contrato; e; de execução de despesa; são providências cautelares que se impõem para a preservação dos princípios constitucionais reitores da Administração Pública e salvaguarda do erário.

ÔNIBUS NOVOS:

Como mostrou o Diário do Transporte, a prefeitura também realizou a compra de ônibus 0 km.

Em 18 de setembro de 2023, a prefeitura de Teresina (PI) declarou a Volkswagen a vencedora do pregão eletrônico destinado à compra de veículos a serem incorporados ao sistema de transporte coletivo de Teresina.

Serão 120 ônibus ao custo de R$ 134,4 milhões. Trata-se de ônibus tipo Convencional, com valor unitário estimado em R$ 1.120.000,00.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/09/19/volkswagen-vence-licitacao-para-fornecer-120-onibus-ao-sistema-de-teresina/

FROTA INSUFICIENTE:

Segundo a prefeitura de Teresina, a frota de ônibus da cidade está em 240 veículos, mas é insuficiente. O intuito do poder público é colocar em operação cerca de 350 ônibus.

Ainda de acordo com o poder público municipal, as empresas de ônibus reduziram a frota na pandemia de covid-19 e ainda não foi reposta a quantidade de coletivos em relação aos padrões anteriores a 2020.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes