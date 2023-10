Startup UPM2, responsável pelo sistema QR Code nos ônibus da SPTrans em São Paulo, planeja expansão para outros estados do país

Próximo passo da empresa é implantar modo de pagamento nos coletivos de Curitiba (PR)

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A startup UPM2, parceira da SPTrans no sistema de pagamento da tarifa de ônibus de São Paulo via QR Code pelo aplicativo SP Pass, deu início à primeira rodada de investimentos para expandir sua atuação no segmento dos transportes em outros estados brasileiros.

A empresa prevê que até o final de 2023, esteja presente no sistema de transporte de Curitiba (PR).

“A recorrência do público no app é muito boa. Desenvolver um sistema tão complexo na cidade com um dos maiores sistemas de transportes públicos do mundo nos credencia para levarmos a plataforma para qualquer cidade do país. O modelo é facilmente replicável e queremos nos tornar um player nacional. E continuaremos abertos a possibilidades futuras”, comenta Rodrigo Petroni, CEO da UPM2.

Em 2022, a companhia teve um crescimento de 2.164% com a implementação do pagamento via PIX.

