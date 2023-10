Squad, do Grupo Águia Branca, assume transporte executivo do GP de Fórmula 1 em São Paulo e vende passagens a partir de R$ 110

Ônibus rodoviários executivos partirão de quatro pontos da capital paulista nos dias 03, 04 e 05 de novembro de 2023

ADAMO BAZANI

A plataforma de viagens fretadas e de eventos Squad, do Grupo Águia Branca, será o transporte executivo oficial do GP (Grande Prêmio) de Fórmula 1 de São Paulo, que ocorre no início de novembro de 2023, no Autódromo de Interlagos, na zona Sul.

As passagens ida e volta vão custar a partir de R$ 110 e podem ser reservadas pelo site da empresa: https://www.voudesquad.com.br/evento/corridainterlagos

O transporte ocorre nos dias 03,04 e 05 de novembro de 2023, que englobam treinos classificatórios e a corrida em si.

Os serviços serão prestados em ônibus rodoviários com bagageiros, porta-pacotes, poltronas executivas com descansa pernas e portas-copos, água gelada, ar-condicionado, wi-fi, carregadores de celulares e sanitários.

São quatro trajetos diferentes a partir de quatro pontos: Holiday Inn Anhembi, Hotel ibis São Paulo Barra Funda, InterContinental Sao Paulo, an IHG Hotel e Shopping Market Place

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes