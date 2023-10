Planejamento da Mobilidade Urbana na Grande São Paulo será comandado pelo Consórcio Intermunicipal ABC

Entre os temas em debate pelo colegiado está a ampliação da infraestrutura de transporte de passageiros de alta e média capacidade

PAULO REDA

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC assumiu hoje , 17 de outubro de 2023, a liderança da câmara temática de Mobilidade, Transporte e Logística do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo. A instalação oficial das cinco câmaras temáticas do Conselho Metropolitano, todas comandadas por consórcios públicos, ocorreu em reunião com a participação de representantes dos 39 municípios da Grande São Paulo.

Entre as pautas de discussão definidas estão a ampliação da infraestrutura de transporte de passageiros de alta e média capacidade e a gestão integrada e interfederativa dos sistemas metropolitanos viários de transporte de passageiros e de logística.

Outros projetos a serem trabalhados são a integração modal, tarifária, operacional e de gestão do sistema de transporte; implementação de mecanismos de transparência e de participação social e o aprofundamento do debate sobre o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado.

As câmaras temáticas reúnem representantes das prefeituras e do Governo de São Paulo. Além da câmara temática de Mobilidade, liderada pelo Consórcio ABC, há também a de Desenvolvimento Econômico e Governança, a de Gestão Ambiental e Saneamento, a de Planejamento Integrado e a de Gestão Territorial, Uso e Ocupação do Solo.

