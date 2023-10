Mascarello anuncia “reestruturação” de detalhes técnicos do rodoviário Roma R6 e promete mais eficiência

Segundo encarroçadora, acessibilidade para os passageiros melhorou e bagageiros foram readequados

ADAMO BAZANI

A fabricante de carrocerias Mascarello, de Cascavel (PR), usou suas redes sociais nesta terça-feira, 17 de outubro de 2023, para anunciar o que chamou de “reestruturação” de detalhes técnicos do modelo de ônibus rodoviário Roma R6.

A promessa na empresa é ampliar a eficiência e a relação custo/benefício.

“Reestruturamos os detalhes técnicos do Roma R6 para tornar o modelo mais eficiente, sem perder a qualidade e o conforto que tornam a experiência de viajar única, fazendo valer cada quilômetro rodado”. – diz a mensagem.

Entre as mudanças, está a “melhor acessibilidade para os passageiros”.

Ainda de acordo com a Mascarello, o bagageiro teve o formato reestruturado para seguir o padrão do mercado.

Novos conjuntos óticos com 100% de lâmpadas de led, e painel multimídia no console estão entre os pontos destacados pela fabricante.

A Mascarello ainda informou que as carrocerias passaram pela certificação internacional R66 de qualidade e segurança.

O Diário do Transporte cobriu o lançamento do ROMA R6 em 08 de novembro de 2019 em um evento voltado para ônibus rodoviários e de fretamento que ocorreu em Atibaia, no interior de São Paulo.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2019/11/06/com-novo-roma-r6-mascarello-quer-ampliar-participacao-no-segmento-de-rodoviarios/

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes