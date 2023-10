Imóveis da TUT Transportes no Mato Grosso são anunciados em leilões; locais são avaliados em cerca de R$ 7,6 milhões

Bens da empresa ficam localizados em Tangará da Serra

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta terça-feira, 17 de outubro, a empresa TUT Transportes Ltda teve cinco de seus imóveis de Tangará da Serra, no Mato Grosso, anunciados em três leilões para serem arrematados. No total, os bens estão avaliados em R$ 7,6 milhões.

As áreas dos imóveis possuem, respectivamente, 450 metros quadrados (avaliada em R$ 575 mil), 2.700 metros quadrados (avaliada em R$ 3,27 milhões), 1.350 metros quadrados (avaliada em R$ 2,09 milhões), 450 metros quadrados (avaliada em R$ 528 mil) e por fim, 900 metros quadrados (avaliada em R$ 1,27 milhão).

Há um processo de recuperação judicial em andamento, conduzido pela Zapas Administração Judicial com a advogada Aline Barini e o economista Luiz Alexandre Cristaldo.

Os lances serão feitos pelo site www.tezaleiloes.com.br, gerenciados por Erick Soares Teles.

O primeiro leilão acontece no próximo sábado, dia 21, às 15h. Os lances seguirão em aberto até terça-feira que vem, dia 24. No caso de nenhum lance registrado nesse primeiro momento, será aberto um segundo leilão, que ocorre até 08 de novembro, às 15h, com os primeiros lances podendo ser feitos a partir de 50% do valor inicial.

Por fim, se não houver lances no segundo leilão, um terceiro será aberto e permanecerá até 23 de novembro, às 15h, com lances de quaisquer preços.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte