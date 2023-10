DT na BusWorld 2023: Conheça os vencedores da mais importante premiação de ônibus do mundo e os países com o maior número de expositores

eCitaro, e Setra S 516 HDH, da Mercedes-Benz, conquistaram os prêmios gerais, mas houve reconhecimento por categorias; que tiveram vencedores de diversas marcas; Diário do Transporte cobriu no local

ADAMO BAZANI

Após quatro anos suspensa por causa da pandemia de covid-19, que coincidiu com o intervalo de dois em dois anos, a Busworld Europe, a principal exposição mundial da indústria de ônibus, voltou em 2023 com foco na tecnologia não poluente.

O evento ocorreu entre 05 e 12 de outubro de 2023

A convite da Mercedes-Benz, o Diário do Transporte cobriu presencialmente o evento.

Entre as alternativas para ônibus não poluentes que chamaram a atenção está o hidrogênio, tanto para tração direta ou geração de energia para baterias.

O hidrogênio é uma busca para aumentar a autonomia de ônibus não poluentes, já que a maior parte dos elétricos têm baterias cuja carga única dura entre 250 km e 300 km.

Mas o custo e a infraestrutura ainda são obstáculos.

Nesta terça-feira, 17 de outubro de 2023, a organização enviou ao Diário do Transporte um balanço do evento, com destaque para a premiação mais importante do setor e os países que mais enviaram expositores.

Apesar de ser quase um clichê o tal “apetite chinês” na eletromobilidade, foi a Turquia que se destacou.

Veja alguns números:

TOTAL de EXPOSITORES:

Um dos aspectos mais marcantes desta edição foi a impressionante lista de expositores. A exposição contou com 75 fabricantes ônibus, um aumento significativo em relação aos 66 apresentados na edição de 2019. No total, 526 expositores de 38 países apresentaram as suas inovações, sendo 182 inéditos.

PAÍSES QUE MAIS LEVARAM EXPOSITORES (entre veículos, componentes, acessórios e tecnologias)

Os principais países participantes incluíram a Turquia com 96 empresas, a Alemanha com 79 empresas e a China com 61 empresas.

NÚMERO DE ÔNIBUS EXPOSTOS:

Dentro das salas de exposição, um total de 222 veículos estiveram em exposição, apresentando os mais recentes avanços em tecnologia de ônibus. Além disso, 29 veículos foram posicionados no exterior para demonstrações, oferecendo aos visitantes uma experiência prática com os mais recentes modelos e funcionalidades

PRESENÇA BRASILEIRA:

– Mercedes-Benz: Com o chassi eO500 U (ônibus elétrico feito em São Bernardo do Campo/SP)

– Marcopolo: Com o Paradiso 1800 DD (ônibus de dois andares) – da geração 8 feito em Caxias do Sul (RS) e com o Audacce 1050 a hidrogênio, feito na China

VISITANTES:

– 40.120 visitantes de 111 países. O evento também recebeu cerca de 350 membros da imprensa, contando o Diário do Transporte, representando 44 países, sublinhando a sua importância no mundo dos transportes.

ESTRUTURA:

– 75.000 metros quadrados de espaço de exposição com 7,8 quilômetros de corredores.

PREMIAÇÃO:

A 20ª edição do Busworld Vehicle Awards teve foco na segurança, ecologia, conforto e design.

A premiação se dividiu em ônibus urbanos/metropolitanos e rodoviários.

ÔNIBUS URBANOS:

Vencedor geral: Mercedes-Benz eCitaro

Vice-campeão (ordem alfabética): Anadolu Isuzu Citivolt e Ebusco 3.0

Selo de Excelência DESIGN: VDL Bus & Coach Citea Nova Geração

Selo de Excelência CONFORTO: Mercedes-Benz eCitaro

Selo de Excelência ECOLOGIA: Ebusco 3.0

Selo de Excelência SEGURANÇA: Anadolu Isuzu Citivolt

ÔNIBUS RODOVIÁRIOS:

Vencedor geral: Setra S 516 HDH

Vice-campeões (ordem alfabética): MAN Truck & Bus – Neoplan Tourliner L e Van Hool T16 Astron

Selo de Excelência DESIGN: Yutong T15 E

Selo de Excelência CONFORTO: Setra S 516 HDH e Van Hool T16 Astron (ex aequo)

Selo de Excelência ECOLOGIA: Yutong T15 E

Selo de Excelência SEGURANÇA: Setra S 516 HDH

PRÊMIOS DIGITAIS, A PRIMEIRA EDIÇÃO

Pela primeira vez, a Busworld organizou e premiou os Digital Awards, que reconheceu tecnologias voltadas para transporte

Foram quatro categorias diferentes:

O ‘Conforto Digital a Bordo’ abrange tudo, desde novos sistemas de entretenimento até soluções de Interface Homem-Máquina (HMI), que tornam a experiência de viagem tanto para passageiros como para motoristas mais agradável e confortável.

O vencedor foi a MAN Truck & Bus e o seu novo Digital Cockpit com SmartSelect. O novo Digital Cockpit da MAN é um passo claro em direção ao futuro da HMI. Com o seu inovador funcionamento ‘SmartSelect’ e a integração total da nova plataforma elétrica e dos mais recentes sistemas ADAS, ajuda o condutor a concentrar-se no seu trabalho sem distrações irrelevantes.

Outros indicados foram: Actia para ‘solução ACTiVi’ e Navaho Technolo

A ‘Excelência Operacional Digital’ é muito importante para gerir a frota de uma forma que combine eficiência e sustentabilidade com telemática e outros sistemas, que hoje não podem ser omitidos de forma alguma.

O vencedor foi a Iveco Bus com ‘IVECO ON Heavy Buses Digital Services’. Os Serviços Digitais para Autocarros Pesados IVECO ON satisfazem as necessidades da maioria dos PTAs e PTOs em termos de manutenção proativa e redução do tempo de inatividade com KPIs especializados e tendências disponíveis em relatórios online, bem como diagnóstico e programação remotos. A proteção contra ataques cibernéticos é outro foco do sistema. É possível a gestão de dados multimarcas com o sistema telemático ‘agnóstico’, bem como a integração de aplicações de terceiros, o que foi o maior motivo para votar neste sistema telemático abrangente.

Outros indicados foram: TOTT UP para ‘GPS Training Partner’ e ZF Group para SCALAR.

A «Condução Digitalmente Aprimorada» trata de veículos parcial e totalmente autônomos e de todas as subtecnologias e ferramentas necessárias para seu desempenho.

O vencedor foi Karsan com o e-ATAK autônomo. O OEM turco desenvolveu e produziu o primeiro ônibus autônomo de produção em série de nível 4 SAE do mundo. Juntamente com o renomado parceiro ADASTEC, uma empresa de software, Karsan desenvolveu e implementou o software do veículo autônomo e o lidar e os sensores nele aplicados em conjunto. O midibus totalmente homologado já está em operação desde 2021 nos EUA e desde 2022 na UE (Noruega), o que o torna valioso de forma muito tangível. Poderia ser testado nas instalações da Busworld Europe.

Outros nomeados foram: Anadolu Isuzu pelo seu sistema ‘V2X’ e Daimler Buses pelo ‘Active Drive Assist 2’.

‘E-Mobility Management’ foi incorporada nos prémios. A mobilidade elétrica moderna já não se trata apenas de veículos, mas de sistemas completos para operar e carregar uma frota de autocarros de uma forma que poupa tempo e dinheiro.

O vencedor foi ChargePoint/TWAICE pelo seu ‘Battery Health Package’. ChargePoint e TWAICE, como líderes em suas áreas de especialização, se uniram para combinar seus pontos fortes únicos e trazer para o mercado a primeira solução de análise de bateria do mundo que é perfeitamente integrada em software de gerenciamento de frota, independente de OEMs individuais. A TWAICE trouxe sua experiência em análise de bateria, com base no ChargePoints Data Hub e integrando-o em conjunto ao sistema ChargePoint para obter o máximo valor do cliente. A abordagem abrangente e independente de OEM para um tópico de foco absoluto em eletromobilidade e segurança de baterias convenceu totalmente o júri.

Outros nomeados foram: MAN Truck & Bus pelo seu software ‘eManager’ e Rampini pelo sistema de hidrogénio ‘Hy4Drive’.

INOVAÇÕES DE COMPONENTES:

Também houve reconhecimento para componentes considerados inovadores

A seguintes empresas foram celebradas como as principais inovadoras e galardoadas com o estimado título de “Inovação Busworld Europe 2023”:

Luz combinada 3 em 1 DRL/DI/POS da Superlee Corporation

Bomba de calor Athenia ENVI com R744 da Thermo King

Bomba de calor CO2 da Konvekta

EcoBusRapidDesign da Ctrine Engineering

Eleather por Geração Phoenix

I6s Hidrogênio Eficiente da Irizar

Vidro JTSolar por Jaakko Tuote Oy

Reflexcontrol da Saint Gobain

ServoE da Bosch

Assento de ônibus Twiliner da Twiliner

A BusWorld volta em 2025, com dias já marcados: na Expo Bruxelas de 4 a 9 de outubro

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes