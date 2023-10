ANTT autoriza EcoRioMinas a cobrar pedágio em sete novas praças a partir de 27 de outubro

Concessionária é responsável por manter e operar trechos das rodovias BR-116 (RJ/MG), BR-465 (RJ) e BR-493 (RJ), corredor que liga Rio de Janeiro (RJ) a Governador Valadares (MG)

ALEXANDRE PELEGI

A EcoRioMinas foi autorizada pela ANTT, pela Deliberação nº 352, a dar início à cobrança de pedágio em sete novas praças de pedágio do trecho concedido da BR-116/465/493/RJ/MG.

A medida passa valer a partir de dez dias da publicação, que ocorreu no Diário Oficial da União nesta terça-feira, 17 de outubro de 2023.

A concessão abrange trechos das rodovias BR-116 (RJ/MG), BR-465 (RJ) e BR-493 (RJ).

As praças de pedágio novas terão valores reajustados, e para a categoria 1 de veículos os novos valores serão os seguintes:

R$ 10,10 – Praça de Pedágio P6 – Itaguaí/RJ;

R$ 13,30 – Praça de Pedágio P9 – Leopoldina/MG;

R$ 11,80 – Praça de Pedágio P10 – Laranjal/MG;

R$ 8,90 – Praça de Pedágio P12 – São João do Manhaçu/MG;

R$ 9,90 – Praça de Pedágio P13- Santa Bárbara do Leste/MG;

R$ 12,20 – Praça de Pedágio P14 – Inhapim/MG; e

R$ 9,80 – Praça de Pedágio P15 – Engenheiro Caldas/MG.

ECORIOMINAS

A EcoRioMinas faz parte da EcoRodovias, empresa que administra hoje dez concessões de rodovias que somam mais de 4 mil quilômetros de extensão.

Em 2022, arrematou a concessão do Sistema Rodoviário Rio de Janeiro (RJ) – Governador Valadares (MG) e se tornou o grupo com maior extensão de malha rodoviária do Brasil.

Com 726,9 quilômetros, a EcoRioMinas corta 36 municípios dos dois estados e abrange os seguintes trechos das rodovias BR-116, BR-465 e BR-493:

I) BR-116/RJ:

Entre o km 2,1 e o km 148,4: de Sapucaia a Duque de Caxias

Entre o km 168,1 e o km 214,7; do Trevo das Margaridas, no acesso à Avenida Brasil, altura do bairro de Irajá, no Rio de Janeiro, até Seropédica.

II) BR-116/MG:

Entre o km 408,5 e o km 818,1: de Governador Valadares até Além Paraíba (divisa com o Rio de Janeiro)

III) BR-465/RJ:

Entre o km 0,0 e o km 22,8: Seropédica

IV) BR-493/RJ:

Entre o km 0,0 e o km 26,0: de Itaboraí a Magé

Entre o km 48,1 e o km 123,7: de Duque de Caxias ao Porto de Itaguaí, em Itaguaí.

A malha rodoviária da EcoRioMinas corresponde a um importante corredor logístico por onde passa o transporte de cargas na ligação entre o Sul e o Nordeste do país.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes