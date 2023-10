Ações da Marcopolo têm preço-alvo elevado para 2024 e recebem recomendação de compra de empresa de análise de investimento

Fabricante de carrocerias, além do sucesso da geração 8 de ônibus rodoviários, tem boas perspectivas no Caminho da Escola

ADAMO BAZANI

As ações da Marcopolo, fabricante de carrocerias de ônibus, ônibus elétricos integrais e de VLTs (Veículos Leves Sobre Trilhos), estão em alta nesta terça-feira, 17 de outubro de 2023, e prometem se valorizar mais neste ano e ao longo de 2024.

A XP elevou o preço-alvo dos papéis de R$ 4,50 por ação em 2023 para R$ 8 em 2024, ou seja, o valor das ações vai quase dobrar, isso se não houver nenhuma surpresa desagradável no caminho, um risco ao qual o mercado de capitais é exposto.

O preço-alvo é uma estimativa que leva em conta o valor atual das ações e as perspectivas em um determinado período com base no desempenho de cada empresa e na conjuntura do setor em que atua.

A empresa de análise financeira ainda fez recomendação de compra para as ações da fabricante de ônibus.

Além do sucesso da linha de ônibus rodoviários da Geração 8 (G 8) pesa favoravelmente à Marcopolo o Programa Caminho da Escola.

O Diário do Transporte noticiou com exclusividade as empresas que ofereceram os menores lances por categorias. A Marcopolo, seja encaroçando chassis ou com ônibus montados da marca Volare, tem potencial para 5220 ônibus dos 16,3 mil possíveis pela edição atual o programa de renovação e aquisição de frota de ônibus escolares.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes