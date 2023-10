VÍDEO: Em exibição pelo “Aniversário da Rota”, PM perde controle viatura, derruba poste contra ônibus e fere motociclistas

Incidente ocorreu nesta segunda-feira (16) e Polícia Militar abriu inquérito

ADAMO BAZANI

Uma exibição de viaturas da ROTA (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) nesta segunda-feira, 16 de outubro de 2023, poderia ter acabado em tragédia na região central de São Paulo.

Em evento de aniversário de 53 anos da ROTA, viaturas saíram em alta velocidade e fazendo zigue-zague, na Avenida Tiradentes, onde fica a sede da corporação.

Este tipo de manobra foi proibida em exibições.

O policial de uma das viaturas perdeu o controle, atingiu o canteiro central, derrubou um poste de sinalização contra um ônibus da empresa Sambaíba, que fazia linha municipal, e atingiu uma moto.

Logo em seguida, o motorista do ônibus chega até a abrir a porta traseira, mas nada ocorreu com o coletivo e os passageiros.

Dois motociclistas se feriram sem risco de perder a vida.

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que a Polícia Militar abriu um inquérito para apurar.

A Polícia Militar abriu um inquérito policial militar e uma sindicância para apurar o fato. O condutor de uma viatura, ao sair do quartel, colidiu no canteiro central da via, atingindo duas pessoas que estavam em uma motocicleta. As vítimas, com escoriações leves, receberam atendimento médico e foram liberadas.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes