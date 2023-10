Riocard Mais participa de eventos de inovação e mobilidade urbana no Brasil

Empresa planejou se aproximar de clientes e fornecedores em 2023 mostrando a digitalização dos serviços de bilhetagem

Quem pensa que nos últimos três meses o desafio de recadastrar cerca de 1 milhão clientes na nova regra do benefício do Bilhete Único Intermunicipal do Rio de Janeiro guiou o calendário da Riocard Mais não sabe que o planejamento da companhia seguiu paralelamente com uma série de outros compromissos com o cliente. Em meio ao desafio, foram cinco participações em eventos em São Paulo, Brasília e no Estado do Rio – serão mais três até o fim do ano – e cerca de 200 mil pessoas de diversas cidades grandes e médias do Brasil impactadas.

As ideias nessas conferências são expandir o serviço de bilhetagem eletrônica e digital da Riocard Mais para outras fronteiras e apresentar as soluções tecnológicas inteligentes desenvolvidas nos últimos anos. Mas é a curiosidade do público que tem chamado a atenção da empresa nesses encontros. “Temos reparado nos estandes e durante as palestras que as pessoas se surpreendem com as entregas que nós fazemos. Nem sempre passageiros de outros estados fora do Rio de Janeiro conhecem as soluções que desenvolvemos e aplicamos”, explica Cassiano Rusycki, diretor-executivo do Riocard Mais.

A questão da interoperabilidade é um dos temas que despertam interesse. No Estado do Rio, o passageiro consegue usar um cartão único para embarcar em todos os meios de transportes. Ou seja, quem mora na região metropolitana e se desloca por exemplo, ao centro financeiro do Rio, fazendo uso de um trem e metrô ou integrando barcas e ônibus no trajeto, não precisa de outro meio de pagamento. Essa mesma lógica do cartão é aplicada a outros produtos da Ricoard Mais, como pulseira, chaveiro ou pagamento por smartphone.

“Oferecemos algumas opções em meios de pagamentos, facilidades para recarregar e usar o transporte público de maneira prática e ágil. Por mais que pareçam soluções simples, elas não são comuns em cidades tão populosas do país e, quando mostramos que já avançamos nesse sentido, o público nos pede o mais rápido possível”, diz o diretor-executivo do Riocard Mais.

Inovação, projetos de mobilidade e aproximação com Prefeituras

Em 2023, a Riocard Mais esteve no 36º Seminário Nacional NTU, que reuniu empresários, entidades de classe, especialistas e representantes do governo, e no Connected Smart Cities & Mobility, que reuniu 600 Prefeituras em uma convenção especializada tornar cidades mais inteligentes. Para o Arena ANTP, no final de outubro, a empresa prepara a maior estrutura de exposição do ano, com um espaço de 100 m², priorizando entregas nos campos de inovação, tecnologia aplicada à mobilidade urbana e projetos especiais organizados para contribuir com o transporte público no Estado do Rio.

“Desenvolvemos planos específicos para os municípios de Maricá, Saquarema e Macaé, que são regiões de características diferentes em relação a tamanho e população, cujo objetivo era criar cartões de transporte com regras e controle de benefícios tarifários sociais aos moradores daquelas cidades”, lembra Cassiano Rusycki. Outro ponto que desperta curiosidade nas entidades que organizam o transporte público é a capacidade de ressarcimento. Com execução de D+1, isto é, pagamento no dia seguinte, a empresa consegue manter a operação financeira para 2.800 operadores com regularidade.

Tecnologia para controles desses benefícios também são exemplos de soluções que a Riocard Mais leva aos seminários. A montagem dos estandes prioriza a experiência completa do uso do maior sistema de bilhetagem do Brasil no dia a dia, com as opções de recarga por meio dos canais físico ou digital, passando pela validação dos créditos de maneira online e conferência do histórico no Cube de Vantagens, onde o cliente acumula pontos para trocar na rede de parceiros da empresa.

Sobre a Riocard Mais

A Riocard Mais é a maior empresa de bilhetagem do país, sendo referência internacional. O cartão é multimodal, aceito em todos os meios de transporte público e integra mais de 70 cidades do Estado do Rio de Janeiro. Ao todo, são mais de 5 milhões de cartões ativos, e, por mês, são realizadas cerca de 150 milhões de transações eletrônicas. A empresa disponibiliza ampla rede de atendimento aos clientes por meio de redes sociais, central telefônica, 20 lojas físicas, mais de 300 máquinas de autoatendimento e mais de 900 pontos de recarga em todo o Estado.