Plataforma de turismo concede 25% de desconto em destinos escolhidos por seus clientes

Promoção faz parte do conjunto de ações previstas para o mês de aniversário de quatro anos do Outlet de Passagens

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

O Outlet de Passagens, plataforma pioneira na implementação do modelo de tarifa opaca no setor rodoviário, celebra quatro anos em outubro. E em comemoração a seu aniversário, realiza uma série de ações promocionais para que os usuários viagem pagando ainda mais barato. Ao longo da última semana, os clientes foram convidados a participar de uma enquete que perguntava: “qual rota você gostaria de ver em promoção?”. Agora, as dez mais votadas podem ser adquiridas com 25% de desconto.

Confira quais são:

• Rio de Janeiro (Novo Rio) x Belo Horizonte

• São Paulo (Barra Funda) x Londrina

• São Paulo (Tietê) x Volta Redonda

• São Paulo (Tietê) x Rio de Janeiro (Novo Rio)

• Franca x São Paulo (Tietê)

• Belo Horizonte x Campinas

• Belo Horizonte x Rio de Janeiro (Novo Rio)

• Campinas x Rio de Janeiro (Novo Rio)

• São Paulo (Tietê) x Florianópolis

• São Paulo (Tietê) x Ribeirão Preto

As condições especiais estão disponíveis a partir desta segunda-feira (16) até domingo (22). Os clientes podem escolher viajar do dia 17/10 a 17/11. Para garantir o desconto basta selecionar a opção “Melhor Preço” dentre os períodos disponíveis entre as datas contempladas e adicionar o cupom PRAVOCE ao final do fluxo de compra.

Como viajar com o Outlet de Passagens e se hospedar no Outlet de Hotéis

A plataforma de viagens foi a pioneira no Brasil a operar com “tarifa opaca”. Oferece passagens rodoviárias promocionais o ano inteiro e, com a chegada de novos parceiros, se tornou um marketplace de turismo, ao ofertar tanto a compra de passagens quanto passeios a preços competitivos. O Outlet de Passagens é reconhecido pelo Reclame Aqui com o selo RA 1000, certificado de excelência no atendimento ao cliente dentro da plataforma.

Para a compra de passagens, basta entrar no site e escolher a rota e a data que deseja viajar, além do turno de preferência – manhã, tarde ou noite. Após a finalização da compra, é enviada a confirmação da companhia que irá operar o trecho, o horário exato da saída do ônibus e a poltrona disponibilizada. As saídas são garantidas e as viagens operadas por companhias parceiras que seguem todas as regulamentações dos órgãos responsáveis.

A partir do Outlet de Passagens, surgiu o Outlet de Hotéis para quem já gostava de economizar nos bilhetes rodoviários, mas sem abrir mão de segurança, qualidade e conforto, garantindo acomodações com esses mesmos atributos. São mais de 200 mil tipos de hospedagem ao redor do mundo, que vão desde acomodações econômicas em pousadas e hostels até suítes de luxo em resorts all-inclusive. A plataforma está conectada com as principais redes hoteleiras nacionais e internacionais, como a Accor, Iberostar, Intercity, Mercure e Transamerica, que são referência de qualidade e confiabilidade.

