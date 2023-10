DT na BusWorld 2023 – VÍDEO: Conheça o BYD com a UNVI, o dois andares 100% elétrico para turismo

Versão apresentada tem capacidade para 77 passageiros e pode também ser usada para rotas intermunicipais

ÁDAMO BAZANI

Um tipo de ônibus elétrico que não é comum no Brasil, mas que pode representar uma oportunidade em médio ou longo prazo é o de dois andares sem emissões para turismo de curta distância, receptivo e até intermunicipais até 150 km ou 200 km. Em outros países, a configuração já é uma realidade.

A convite da Mercedes-Benz, o Diário do Transporte está na BusWorld, em Bruxelas, na Bélgica, e viu de perto um dos exemplos deste tipo de modelo.

Um BYD com carroceria UNVI chamou atenção. A configuração é para 77 passageiros entre os dois pisos. Seguindo o padrão europeu para esta categoria, as poltronas são simples, mas o acabamento interno é bom.

Uma característica não vista no Brasil é o acesso ao segundo andar por duas escadas, uma na frente e outra mais atrás. No segundo pavimento, o teto tem iluminação natural. As baterias podem ter autonomia de 250 km.

No Brasil, as características de aplicação dos chamados DDs (Double Decker) é bem diferente. Normalmente, são veículos com interior bem mais requintado e distâncias médias e longas. Se esta cultura de DD para serviços de curta distância, ainda mais elétrico, chegará ao Brasil um dia, não é possível saber. Mas não deixa de ser uma oportunidade e vale a pena conhecer.

Veja o vídeo feito pelo Diário do Transporte na Bélgica:

Ádamo Bazani jornalista especializado em transportes