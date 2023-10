Processo licitatório do transporte coletivo de Cachoeira do Sul (RS) é suspenso neste sábado (14)

Ordem foi dada pela juíza Rosuita Maahs; concessão é estimada em cerca de R$ 129 milhões

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Neste sábado, 14 de outubro de 2023, o processo licitatório do transporte coletivo urbano do município de Cachoeira do Sul (RS) foi suspenso.

A suspensão foi ordenada pela juíza Rosuita Maahs, da 1ª Vara Criminal.

Anteriormente, o processo licitatório estava programado para acontecer nesta segunda-feira, 16 de outubro, às 9h.

Confira um trecho da decisão da juíza sobre o caso:

“Trata-se de ação ajuizada por TRANSPORTES NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL contra MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO SUL, em tutela cautelar antecedente, postulando ordem judicial que suspenda a Concorrência Pública 04/2023, para delegação do serviço público de transporte urbano, aprazada para 16/10/2023, segunda-feira, às 9h.”

O edital de licitação havia sido republicado na última quarta-feira, dia 11.

Como mostrou o Diário do Transporte, o valor total estimado da concessão é de quase R$ 120 milhões (R$ 119.764.656,00), pelo prazo de 15 anos.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte