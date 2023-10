Obras em plataformas do Terminal Parque Dom Pedro II, altera itinerário de seis linhas de ônibus, a partir de segunda (16)

Ponto de parada da Avenida do Estado, 4144, será desativado

MICHELLE SOUZA

A SPTrans informa que a partir de segunda-feira (16), seis linhas de ônibus que atendem a Plataforma 5 do Terminal Pq. D. Pedro II terão mudança de ponto de parada em razão de obras no pavimento. As alterações prosseguem até o término dos trabalhos.

O ponto de parada da Avenida do Estado, 4144, será desativado. Os passageiros vão poder usar o ponto do Parque Dom Pedro II, altura do número 1352.

Confira as mudanças:

Linhas com pontos remanejados

4221/10 Jd. Planalto – Term. Pq. D. Pedro II – Ponto final na Avenida do Exterior, 706

3161/10 Jd. Colorado – Term. Pq. D. Pedro II – Plataforma 0

5142/10 Term. Sapopemba – Term. Pq. D. Pedro II – Ponto final na Avenida do Exterior, 782

5143/10 Term. Sapopemba – Term. Pq. D. Pedro II – Plataforma 0

5108 Jd. Celeste – Term. Pq. D. Pedro II – Rua Dr. Bitencourt Rodrigues (Pça. Fernando Costa)

4288 Pq. Sta. Madalena – Rua Dr. Bitencourt Rodrigues (Pça. Fernando Costa)

Linhas com desvios de itinerários

4221/10 Jd. Planalto – Term. Pq. D. Pedro II

Ponto final: Pq. D. Pedro II (Av. do Exterior), nº 706

Ida: normal até Viaduto Diário Popular, Pq. D. Pedro II, 706 (Av. do Exterior).

Volta: Pq. D. Pedro II, 706 (Av. do Exterior), Rua D. Pedro II, Av. do Estado, prosseguindo normal.

4288/10 Pq. Sta. Madalena – Term. Pq. D. Pedro II

Ponto final: Rua Dr. Bitencourt Rodrigues s/n (Pça. Fernando Costa)

Ida: normal até Av. Rangel Pestana, Rua Dr. Bitencourt Rodrigues.

Volta: Rua Dr. Bitencourt Rodrigues, Pça. Ragueb Chohfi, Pq. D. Pedro II, (Av. do Exterior), acesso e Av. do Estado, prosseguindo normal.

5108/10 Jd. Celeste – Term. Pq. D. Pedro II

Ponto final: Rua Dr. Bitencourt Rodrigues s/n (Pça. Fernando Costa)

Ida: normal até Av. Rangel Pestana, Rua Dr. Bitencourt Rodrigues.

Volta: Rua Dr. Bitencourt Rodrigues, Pça. Ragueb Chohfi, Pq. D. Pedro II, (Av. do Exterior), Av. D. Passos, prosseguindo normal.

5142/10 Term. Sapopemba – Term. Pq. D. Pedro II

Ponto final: Pq. D. Pedro II (Av. do Exterior) nº 782

Ida: normal até Viaduto Diário Popular, Pq. D. Pedro II 782 (Av. do Exterior).

Volta: Pq. D. Pedro II, 782 (Av. do Exterior), Rua D. Pedro II, Av. D. Passos, prosseguindo normal.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte