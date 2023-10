Linha 3-Vermelha terá operação por via única neste domingo (15) para colocação de portas-plataformas em estação

Estação Penha-Lojas Besni receberá os equipamentos e operação diferenciada deve seguir até às 14h

ALEXANDRE PELEGI

Neste domingo, 15 de outubro de 2023, o Metrô de SP dará início às obras de reforço estrutural em uma das plataformas da estação Penha-Lojas Besni, da Linha 3-Vermelha, para a instalação de portas de plataformas. Esta etapa precede a instalação da estrutura modular que proporciona mais segurança aos passageiros e reduz o número de interferências que prejudicam a circulação dos trens como, por exemplo, a queda de objetos na via.

Por conta das questões de segurança que envolvem esta atividade, uma das plataformas da estação ficará interditada e a circulação dos trens ocorrerá por via singela (via única) e com restrição de velocidade e maior intervalo em toda a extensão da Linha 3-Vermelha, até às 14 horas.

Durante a interdição, os passageiros devem ficar atentos quanto ao sentido de viagem dos trens. Tanto no sentido Corinthians-Itaquera quanto em direção a Palmeiras-Barra Funda, todos serão atendidos de forma intercalada na mesma plataforma. Os funcionários da estação orientarão o embarque dos passageiros.

Além disso, o Metrô orientará os passageiros, com a emissão de mensagens sonoras nas estações e nos trens, e a colocação de cartazes nas estações, além de publicações nas redes sociais.

Estação Penha-Lojas Besni será a nona estação da Linha 3-Vermelha a ter portas de plataforma

Na Linha 3-Vermelha, as estações Vila Matilde, Belém, Bresser-Mooca e Pedro II já contam com estes equipamentos em operação. Nas estações Palmeiras-Barra Funda e Corinthians-Itaquera, a instalação mecânica das portas já foi concluída. Agora estes equipamentos estão em fase de comissionamento, no qual são realizados exaustivos testes e protocolos que garantam seu funcionamento em segurança. Já nas estações Guilhermina-Esperança e Carrão-Assaí prosseguem as obras para a instalação de fachadas.

Além destas, as portas de plataforma já foram instaladas pelo Metrô e estão em pleno funcionamento nas 17 estações da Linha 5-Lilás, 11 estações da Linha 15- Prata, duas estações da Linha 1-Azul (Jabaquara e Tucuruvi), e quatro estações da Linha 2-Verde (Vila Prudente, Tamanduateí, Sacomã e Vila Madalena). O Metrô já contratou a instalação de 88 fachadas de plataformas em estações das linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha.

Em caso de dúvidas, o passageiro também poderá se informar entrando em contato com a Central de Informações do Metrô, diariamente, das 5h à meia-noite, pelo telefone 0800-770-7722.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte