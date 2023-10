Morre Antônio Megale, “pai” do Rota 2030 e ex-presidente da Anfavea

Executivo estava com 66 anos e lutava contra um câncer. Megale atuou na elaboração do programa de incentivo a carros, caminhões e ônibus mais eficientes e menos poluentes

ADAMO BAZANI

Morreu nesta sexta-feira, 13 de outubro de 2023, aos 66 anos de idade, o engenheiro e executivo, Antônio Megale, ex-presidente da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) e considerado o “pai do Rota 2030”, programa de incentivo para desenvolvimento e produção de carros, caminhões e ônibus mais eficientes e menos poluentes.

Megale tinha 66 anos e lutava contra um câncer.

Formado em engenharia mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Antônio Megale foi presidente da Anfavea entre os anos de 2016 e 2019.

O executivo participou das negociações com o então presidente Michel Temer para viabilizar o Programa, que foi lançado em julho de 2018.

Atualmente, o programa foi renomeado pela gestão do presidente Luís Inácio Lula da Silva de “Mobilidade Verde”.

Uma das metas do “Rota 2030”, regulado pela Lei nº 13.755/2018, é reduzir em, no mínimo, pela metade as emissões pelos veículos em relação aos parâmetros de 2005.

São previstos três ciclos quinquenais, ou seja, de cinco em cinco anos.

Megale foi também diretor de assuntos governamentais da Volkswagen e atuou na Chrysler e Renault, além de ter sido presidente da AEA (Associação Brasileira de Engenharia Automotiva) por dois mandatos seguidos (2011 a 2014) e vice-presidente da Fiesp (2017 a 2021).

O executivo deixa a esposa Maysa e os filhos Bruno e Vitor.

Por meio de nota, a Anfavea relembra a carreira de Megale e as negociações para o Rota 2030, adotado após o fim em 2017 de outro programa de incentivo de modernização de tecnologia de veículos, o Inovar-Auto.

Veja nota na íntegra:

ANTÔNIO MEGALE (27/01/1957 – 13/10/2023)

São Paulo, 13 de outubro de 2023 – É com intenso pesar que a ANFAVEA, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, comunica o falecimento de Antônio Megale, que presidiu a entidade de 2016 a 2019. Diretores e colaboradores lamentam profundamente a perda de uma figura tão cativante e tão importante para a história da nossa Associação e do setor automotivo brasileiro.

O PAI DO ROTA 2030

Não é nenhum exagero chamar Antonio Megale, presidente da ANFAVEA no mandato 2016-2019, de pai do Rota 2030. Ninguém dentro do setor automotivo nacional batalhou mais do que ele para que esta política industrial, fundamental para a previsibilidade e o avanço tecnológico dos veículos nacionais, em vários aspectos, fosse implementada.

Após o fim do programa Inovar-Auto, em 2017, o setor automotivo viveu um hiato, no qual nenhuma política industrial específica esteve em vigor. O anúncio do Rota 2030 foi adiado várias e várias vezes, e não foram poucos os executivos a manifestar sensação de que o novo regime não sairia do papel.

Mas Megale jamais desistiu. Em uma verdadeira maratona de viagens a Brasília, conseguiu explicar ao então presidente, Michel Temer, que “todos os países que têm indústria automotiva forte adotam uma política setorial”. Derrubando todas as barreiras, e para surpresa de muitos, o Rota 2030 foi anunciado oficialmente em julho de 2018 e instituído formalmente em outubro daquele ano, quando Temer assinou, ao lado de Megale, na abertura do Salão do Automóvel, decreto que regulamentava seu funcionamento.

Isso foi possível porque, de maneira extremamente rara, o mineiro Antonio Megale conseguia reunir dois amplos talentos: um nato negociador e expert técnico. Afinal, formou-se em engenharia mecânica pela UFRJ e chegou a diretor de assuntos governamentais da Volkswagen do Brasil, após carreira brilhante em outras empresas, como Chrysler e Renault.

Na área associativa foi também presidente da AEA (Associação Brasileira de Engenharia Automotiva) por dois mandatos seguidos (2011 a 2014) e vice-presidente da Fiesp (2017 a 2021). Em julho de 2022, após praticamente quatro décadas de dedicação ao setor automotivo nacional, anunciou aposentadoria de todas as suas atividades profissionais. Mas quando possível, ainda frequentava eventos do setor automotivo e a sede a Associação, sempre a bordo de seu franco sorriso e afável abraço.

No final do seu mandato como Presidente da nossa entidade, durante um jantar em sua homenagem, Megale disse: “A ANFAVEA foi uma experiência única na minha vida. Desses 16 anos de entidade, levo as melhores lembranças e os melhores amigos. Vou sentir falta de todos vocês”

Neste momento tão difícil, as preces e pensamentos de todos na ANFAVEA estão com a esposa Maysa e os filhos Bruno e Vitor.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes