Linhas de ônibus que circulam no Jardim São Luís, na Zona Sul de SP, sofrem desvios na manhã desta sexta (13)

Acidente afetou trânsito na Avenida Guarapiranga

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na manhã desta sexta-feira, 13 de outubro de 2023, por volta das 5h30, um acidente de trânsito ocorreu na Avenida Guarapiranga, altura do número 2894, no Jardim São Luís, Zona Sul de São Paulo.

Segundo a SPTrans, as linhas de ônibus que circulam pelo local sofreram desvios.

O Corpo de Bombeiros confirmou a morte de uma pessoa no acidente; de acordo com a CET, a via no sentido bairro está interditada totalmente e que o trânsito está fluindo, no sistema pare e siga, pelo sentido contrário.

Confira a nota da SPTrans sobre a situação das linhas de ônibus na região:

“A SPTrans informa que oito linhas de ônibus estão operando em sistema pare e siga desde as 6h desta sexta-feira (13) em razão de ocorrência envolvendo terceiros na Av. Guarapiranga, 2.333, Socorro. Entre 4h30 e 6h, houve desvio dessas linhas pelas vias do entorno.

Linhas afetadas:

6008/10 Jd. Planalto – Term. Sto. Amaro

6028/10 Riviera – Term. Sto. Amaro

6035/21 Vl. Gilda – Term. Guarapiranga

6258/10 Jd. São Francisco – Term. Sto. Amaro

7004/10 Term. Jd. Jacira – Est. Sto. Amaro/Guido Caloi

7016/10 Jd. Ângela – Term. Sto. Amaro

7016/21 Vl. Sta. Lúcia – Term. Sto. Amaro

7023/10 Jd. Nakamura – Term. Sto. Amaro”

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte