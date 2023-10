Linha 6028/10 Riviera – Term. Sto. Amaro terá mudança de itinerário a partir de amanhã, 14 de outubro, diz SPTrans

Coletivos facilitarão o acesso ao CAPS Adulto III M’Boi Mirim

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A partir deste sábado, 14 de outubro de 2023, a linha 6028/10 Riviera – Term. Sto. Amaro terá seu itinerário alterado e no sentido volta, passará a atender a Estrada da Riviera, Rua Padre Claro, Rua Eurico Freitagas, Rua Amélia Barsotti Simi, para ampliar o atendimento à comunidade e facilitar o acesso ao CAPS Adulto III M’Boi Mirim, situado na Rua Claude Goudimel, nº 36.

Devido às alterações, serão instalados quatro pontos de parada para atendimento aos passageiros:

– Rua Amélia Barsotti, 20;

– Rua Eurico Freitagas, 27;

– Rua Padre Claro, 175 (oposto);

– Rua Padre Claro, 10.

O ponto localizado na Rua Manoel Teixeira Filho, s/nº, entre as Ruas Eng. Antônio Alves Braga e Padre Claro, será desativado, pois a via não fará parte do novo itinerário da linha.

Acompanhe o novo itinerário da linha:

6028/10 Riviera – Term. Sto. Amaro

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Rua Padre Claro, Rua Eurico Freitagas, Rua Amélia Barsotti Simi, Estr. da Riviera e Rua Água da Figueira.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte