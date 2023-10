Linha 10-Turquesa da CPTM é prejudicada por furto de cabos nesta sexta (13)

Lentidão ocorre entre as estações Mauá e Rio Grande da Serra

ADAMO BAZANI/VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Dificuldades para os passageiros na linha 10-Turquesa, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) na manhã desta sexta-feira, 13 de outubro de 2023.

Os trens estão com velocidade reduzida e maior tempo de parada no trecho que engloba as estações Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Guapituba e Mauá.

A operação foi normalizada por volta das 9h.

De acordo com a CPTM, o motivo é o furto de cabos da rede que causa falha em sinalização, como explica a empresa, em nota.

A circulação de trens entre as estações Mauá e Rio Grande da Serra, da Linha 10-Turquesa da CPTM, está com velocidade reduzida nesta sexta-feira (13), devido à falha de sinalização provocada por furto de cabos ocorrido nesta madrugada. A equipe de manutenção está atuando no local para normalizar a circulação o mais rápido possível. Não há interferência no intervalo programado entre os trens.

Muitas falhas que prejudicam milhares de passageiros ocorrem por vandalismo ou furto de cabos e outros equipamentos fundamentais para a circulação dos trens pelos 196km de vias. A companhia tem adotado medidas para intensificar a segurança em sua extensão, coibindo estes tipos de crimes, como a inauguração da Central de Monitoramento da Segurança Patrimonial, a aquisição de 160 bodycams, além da parceria com a Polícia Militar (desde 2019) para atuação da Dejem em trens e estações.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes