Governo de Estado do México, Tamaulipas prevê licitar dois BRTs em 2024

Investimentos totais estão estimados em 3,6 bilhões de pesos, mais de R$ 1 bilhão; apesar de projetados para ônibus a diesel, governo tenta alterar um dos projetos para eletromobilidade

ALEXANDRE PELEGI

Situado no nordeste do México, o estado de Tamaulipas se prepara para lançar licitações de BRT (conhecidos como metrobus), corredores de ônibus rápidos, em 2024.

O governo estima um custo total em torno de 3,6 bilhões de pesos, cerca de pouco mais de R$ 1 bilhão.

Serão dois corredores, um na região metropolitana de Tampico-Madero-Altamira, no sul. O outro na região metropolitana de Reynosa-Río Bravo, ao norte do Estado.

Em entrevista ao site BNamericas, a secretária estadual do Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente, Karina Saldívar, avaliou que o projeto de Tampico custaria 2,3 bilhões de pesos, cerca de R$ 640 milhões. Já o de Reynosa, sairia por 1,3 bilhão de pesos, ou R$ 360 milhões aproximadamente.

Saldívar explicou a fonte dos recursos: “Serão financiados pelo estado, pelo governo mexicano – por meio do Banobras, do Fonadin e de uma PPP –, em proporções iguais”.

A secretária disse ainda ao site que, apesar de os dois projetos terem sido registados para ônibus a diesel, o estado tenta transformar o BRT de Tampico em uma iniciativa de eletromobilidade.

“Estamos tentando tornar o projeto de Tampico mais sustentável, mais elétrico. Estamos realizando estudos relevantes e o Banobras e o Fonadin precisam aprová-los. Entendemos que sim porque estão apoiando projetos [de eletromobilidade]”, acrescentou Saldívar ao site BNamericas.

Em fevereiro deste ano, o governador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, anunciou a criação da primeira linha de BRT na cidade de Reynosa. Na época, ele afirmou que seria um sistema de transporte público com unidades movidas a energia elétrica.

O governador chegou a afirmar para a imprensa de seu estado que, no caso do corredor BRT Tampico, este será implantado em etapas. Em uma primeira fase ele terá 33 quilômetros, desde o aeroporto até a saída para Monterrey e, posteriormente, poderá ser estendido até Río Bravo e Matamoros.

A expectativa do governo do estado é que as obras dos dois corredores possam começar em 2025.

Há poucos dias no México, a Secretária de Tamaulipas participou do painel “Panorama Atual e Perspectivas para Mobilidade Sustentável no México”, no evento Latam Mobility & Net Zero México 2023.

Em sua apresentação, Saldívar destacou a importância do vínculo entre desenvolvimento urbano e meio ambiente, fundamentais na visão do desenvolvimento sustentável.

“Nesta intersecção, a SEDUMA concentra-se em projetos de sistemas integrados de transporte, reconhecendo que a qualidade do ar e a redução das emissões de gases de efeito estufa estão intrinsecamente ligadas a estas iniciativas. segurança e saúde pública”, disse a ministra.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes