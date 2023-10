Rota São Paulo a Rio de Janeiro de ônibus tem mais de 130 partidas neste feriado de Aparecida e passagens a partir de R$ 79,99

Já entre São Paulo e Aparecida, são mais de 20 viagens ainda e passagens a R$ 70,20 entre diferentes empresas

ADAMO BAZANI

O feriado de Aparecida neste ano de 2023 tem registrado alta procura por viagens de ônibus em linhas regulares.

Até segunda-feira, 16 de outubro de 2023, a Socicam, empresa que administra os terminais rodoviários na capital paulista, estima 640 mil passageiros embarcando e desembarcando.

As empresas colocaram ônibus extras e a dica é pesquisar porque há bastante variação de preços numa mesma rota, com o valor das passagens variando de acordo com o tipo de serviço, horário e companhia.

De acordo com uma pesquisa agora há pouco em buscadores de passagens pela internet, a rota de São Paulo ao Rio de Janeiro, até meia noite, tem mais de 130 partidas em linhas regulares. Os preços variam entre R$ 79,99 e R$ 390,92.

São nove empresas que aparecem disponíveis: Itapemirim/Kaissara, 1001, Águia Branca, Penha, Expresso do Sul, Wemobi, ÁguiaFlex, Catarinense e Adamantina.

Há outras empresas que saem de pontos alternativos ao Terminal Tietê.

Já a ligação entre São Paulo e Aparecida tem duas empresas disponíveis: Pássaro Marron e Viação Cometa. Ambas cobram R$ R$ 70,20 e há mais de 20 partidas ofertadas pelo Terminal Rodoviário Tietê.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes