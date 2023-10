Prefeitura de São Paulo divulga trechos de ruas que estão sendo recapeadas em outubro – confira os locais

Ação abrange área de 1,3 milhão de metros quadrados

ALEXANDRE PELEGI

A Secretaria Municipal das Subprefeituras, da prefeitura de São Paulo, realiza serviços de recape em 80 trechos no momento.

A informação, publicada pela prefeitura nessa quarta-feira, 11 de outubro de 2023, destaca que os serviços totalizam uma área de 1,3 milhão de metros quadrados.

“Nesta sexta-feira (13), os serviços de conservação e manutenção da malha viária começam nas Ruas Catumbi e Francisco Tapajós, com previsão de término para o dia 26 de novembro”, informa a prefeitura.

O programa de recapeamento começou em 20 de junho de 2022, e já finalizou os serviços em 416 trechos, o que corresponde a cerca de 9,1 milhões de metros quadrados.

A prefeitura esclarece que usou de critérios para a escolha das vias, como o volume de tráfego e a deterioração do pavimento existente, além da demanda de transporte coletivo sobre pneus, tudo isso aliado ao histórico de operação de conservação de pavimentos viários, além de outras demandas da própria comunidade.

“O programa usa as tecnologias da informação e de engenharia para diagnosticar as condições e os problemas nas vias, soluções de recomposição do pavimento de acordo com a patologia apresentada e recuperação da malha viária com asfalto de qualidade superior”, explica a Administração Municipal.

Após o serviço finalizado pelo programa de conservação e manutenção, as vias entram no cronograma da CET para sinalização.

“Todas as previsões de entrega foram cumpridas e o tempo de execução, em média de 90 dias, abreviado em grandes avenidas”, garante a prefeitura da capital.

VEJA OS 80 TRECHOS COM RECAPE NO MOMENTO:

VIAS EM EXECUÇÃO

Estrada da Baronesa– Trecho I – Trecho compreendido entre a Estrada do Guavirutuba até a Estrada do M’Boi Mirim – Subprefeitura do M’Boi Mirim. Início: 05/05/2023. Av. General Penha Brasil – Trecho II – Trecho compreendido entre a Av. Inajar de Souza até a R. Dom Tomás de Noronha – Subprefeitura da Freguesia/Brasilândia. Início: 22/06/2023 Av. Professor Abraão de Morais (Ambos os Sentidos) – Trecho compreendido entre a Rua General Chagas Santos até a Rua Fagundes Filho – Subprefeitura da Vila Mariana. Início: 22/06/2023. Av. Miguel Estefano – Trecho I – Trecho compreendido entre a Av. Curió até a Av. Professor Abraão de Morais – Subprefeitura do Ipiranga. Início: 07/07/2023. Rua Francisco Alarico Bérgamo – Trecho compreendido entre a Avenida Pires do Rio até a Rua das Aveleiras – Subprefeitura do Itaquera. Início: 11/08/2023. Av. Conde de Frontin (Radial Leste) – Ambos os Sentidos – Trecho II – Trecho compreendido entre a R. Professor Miguel Russiano até a Av. Doutor Bernardino Brito Fonseca de Carvalho (Gamelinha) – Subprefeitura da Penha. Início: 11/08/2023. Av. Washington Luís (Ambos os Sentidos) – Trecho II – Trecho compreendido entre a Av. Professor Vicente Rao até a Av. dos Bandeirantes – Subprefeitura de Santo Amaro. Início: 18/08/2023. Rua Gervásio Leite Rebelo – Trecho I e II – Trecho compreendido entre a Rua Ministro Lins de Barros / Gervásio Leite Rebelo nº 1000 até a Rua Gervásio Leite Rebelo, Nº 721 / Rua Taquaraçu de Minas – Subprefeitura da Casa Verde. Início: 21/08/2023. Av. do Oratório – Trecho II – Trecho compreendido entre a Av. Alberto Ramos até a Av. Casa Grande – Subprefeitura da Vila Prudente. Início: 21/08/2023. Rua Raposo da Fonseca – Trecho compreendido entre a Rua Caçarema até a Estrada de Poá – Subprefeitura de Guaianases. Início: 22/08/2023. Rua Doutor Rafael de Araújo Ribeiro – Trecho compreendido entre a Rua Benedito Emiliano até a Rua Lope de Baena – Subprefeitura do Pirituba/Jaraguá. Início: 22/08/2023. Rua Almir Rodrigues – Trecho compreendido entre a Rua Felisberto Freire até a Av. Parada Pinto – Subprefeitura da Casa Verde. Início: 23/08/2023. Av. Imperador (Ambos os Sentidos) – Trecho compreendido entre a Av. Águia de Haia até a Av. Pires do Rio – Subprefeitura de São Miguel Paulista. Início: 23/08/2023. Rua Guabiroba de Minas – Trecho compreendido entre a Rua Santa Etelvina até a Rua Avinhado – Subprefeitura de Guaianases. Início: 04/09/2023. Av. Felippo Stuba – Trecho compreendido entre a Rua Mário Palmério até a Rua Denis Brean – Subprefeitura Parelheiros. Início: 15/09/2023 Rua Estado de Israel – Trecho compreendido entre a Av. Professor Ascendino Reis até a Rua Coronel Lisboa – Subprefeitura da Vila Mariana. Início: 14/09/2023. Rua Joaquim Távora – Trecho compreendido entre a Rua Tangará até a Rua Gaspar Lourenço – Subprefeitura da Vila Mariana. Início: 14/09/2023. Rua Sebastião da Barra – Trecho compreendido entre a Rua Euzébio Coghi até a Rua Cacoal – Subprefeitura de Parelheiros. Início: 15/09/2023. Rua Visconde de Montalegre – Trecho compreendido entre a Rua de Servidão até a Rua Barão de Ermida – Subprefeitura de Parelheiros. Início: 15/09/2023. Rua Monforte de Lemos – Trecho compreendido entre a Estrada do Campo Limpo até a Rua Odemis – Subprefeitura do Campo Limpo. Início: 15/09/2023. Av. George Anselmi – Trecho compreendido entre a Rua Hercília Gonçalves dos Santos até o Fim da Av. George Anselmi – Subprefeitura do M’Boi Mirim. Início: 18/09/2023. Rua Marquês de Louriçal – Trecho compreendido entre a Rua Francisco Barbiere até a Rua Visconde de Ervedal – Subprefeitura de Parelheiros. Início: 19/09/2023. Rua Inácio Couto – Trecho compreendido entre a Rua Boaventura Furtado de Morais até a Estrada de Cumbica – Subprefeitura do M’Boi Mirim. Início: 19/09/2023. Rua Ciclades – Trecho compreendido entre a Rua das Três Marias até a Rua Luar do Sertão – Subprefeitura do M’Boi Mirim. Início: 20/09/2023. Rua Estevão Fernandes – Trecho compreendido entre a Estrada do M’Boi Mirim até a Rua Dapoli – Subprefeitura do M’Boi Mirim. Início: 20/09/2023. Rua Vilar de Amargo – Trecho compreendido entre a Rua Petrasco até a Rua Gaspar Coelho – Subprefeitura do M’Boi Mirim. Início: 20/09/2023. Rua Inácio Donati – Trecho compreendido entre a Rua Silvio Barbini até a Rua Alfredo Ricci – Subprefeitura do Itaquera. Início: 21/09/2023 Av. Assis Chateaubriand (Marginal Tietê) – Pista Central – Trecho compreendido entre a Ponte das Bandeiras até a Ponte da Casa Verde – Subprefeitura de Santana/Tucuruvi. Início: 11/09/2023. Marg. Tietê – Pista Local (Av. Assis Chateaubriand) – Inclui Alças de Acesso – Trecho compreendido entre a Av. Cruzeiro do Sul até a Ponte da Casa Verde – Subprefeitura de Santana/Tucuruvi. Início: 11/09/2023. Av. Paula Ferreira – Trecho II – Trecho compreendido entre a Av. Raimundo Pereira de Magalhães até a Rua Coronel Gordinho Filho – Subprefeitura do – Pirituba/Jaraguá. Início: 25/09/2023. Rua Olívia Guedes Penteado – Trecho II – Trecho compreendido entre a Rua Mendel até a Avenida de Pinedo – Subprefeitura da Capela do Socorro. Início: 26/09/2023. Rua Bresser (Ambos os Sentidos) – Trecho compreendido entre a Rua dos Trilhos até a Rua 21 de Abril – Subprefeitura da Mooca. Início: 27/09/2023. Rua Márcio Beck Machado – Trecho compreendido entre a Estrada Iguatemi até a Avenida Souza Ramos – Subprefeitura de Cidade Tiradentes. Início: 28/09/2023. Rua Francisco Pólito – Trecho compreendido entre a Rua do Oratório até a Rua Professor Gustavo Pires de Andrade – Subprefeitura da Vila Prudente. Início: 28/09/2023. Av. Vereador AbeI Ferreira – Trecho ll (Ambos os Sentidos) – Trecho compreendido entre a R. Miranda Jordão até a Av. Renata – Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão. Início: 28/09/2023. Rua Sílvio Barbini – Trecho compreendido entre a Rua Virgínia Ferni até a Rua Batista Boviceli – Subprefeitura de Itaquera. Início: 29/09/2023. Rua do Oratório – Trecho compreendido entre a Av. Doutor José Higino até a Rua Itapiji – Subprefeitura da Mooca. Início: 29/09/2023. Rua Padre Inácio Pinheiro – Trecho compreendido entre a Avenida Padre Estanislau de Campos até a Rua Padre Francisco Ribeiro – Subprefeitura da Penha. Início: 29/09/2023. Rua Tarcon – Trecho compreendido entre a Rua Tiburno até a Rua Tiburno – Subprefeitura de Perus/Anhanguera. Início: 29/09/2023. Rua Aricá Mirim – Trecho compreendido entre a Rua João José de Queiroz até a Rua José Silva Alcântara Filho – Subprefeitura Ermelino Matarazzo. Início: 30/09/2023. Rua Doutor Bacelar – Trecho compreendido entre a Rua Loefgren até a Rua Estado de Israel – Subprefeitura da Vila Mariana. Início: 30/09/2023. Av. Miguel de Castro- Trecho compreendido entre a Av. Raimundo Pereira de Magalhães até a R. Povoado do Rio Novo – Subprefeitura de Pirituba/Jaraguá. Início: 02/10/2023. Avenida Padre Estanislau de Campos – Trecho compreendido entre a Rua Padre Inácio Pinheiro até a Avenida Waldemar Tietz – Subprefeitura da Penha. Início: 02/10/2023. Rua Valentim Silva – Trecho compreendido entre a Rua César Cavassi até a Rua Joaquim Lapas Veiga – Subprefeitura do Butantã. Início: 02/10/2023. R. Tibúrcio de Sousa – Trecho II – Trecho compreendido entre a R Manuel Álvares Pimentel até a Divisa com Município de Ferraz de Vasconcelos – Subprefeitura de Guaianases. Início: 02/10/2023. Rua Francisco de Soutomaior – Trecho compreendido entre a Rua Francisco Gil de Araújo até a Rua Tibúrcio de Sousa – Subprefeitura de Guaianases. Início: 02/10/2023. Rua do Hipódromo – Trecho compreendido entre a Rua dos Trilhos até a Rua Visconde de Parnaíba – Subprefeitura da Mooca. Início: 04/10/2023. Rua Barão de Monte Santo – Trecho compreendido entre a Rua Dianópolis até a Rua Sarapuí – Subprefeitura da Mooca. Início: 05/10/2023. Rua Antônio Bandeira – Trecho compreendido entre a Rua Visconde de Taunay até a Avenida João Dias – Subprefeitura de Santo Amaro. Início: 05/10/2023. Rua Juan de La Cruz – Trecho compreendido entre a Av. Vereador João de Luca até a Rua Frederico Albuquerque – Subprefeitura da Cidade Ademar. Início: 05/10/2023. Rua Francisco Hurtado – Trecho compreendido entre a Rua Rosa de Morais até a Rua Santa Mercedes – Subprefeitura do Ipiranga. Início: 05/10/2023. Rua Marco Giannini – Trecho compreendido entre a Rua dos Piemonteses até a Rua César Cavassi – Subprefeitura do Butantã. Início: 05/10/2023. Rua Gandavo – Trecho compreendido entre a Rua Doutor Mário Cardim até a Rua Coronel Lisboa – Subprefeitura da Vila Mariana. Início: 05/10/2023. Rua Francisco Fett – Trecho compreendido entre a Av. Vila Ema até a Av. Do Oratório – Subprefeitura da Vila Prudente. Início: 06/10/2023. Rua João Bernardes – Trecho compreendido entre a Rua Ministro Modestino Deloy Gibson até a Rua Uhland – Subprefeitura da Sapopemba. Início: 06/10/2023. Av. João Dias (Ambos os Sentidos) – Trecho II – Trecho compreendido entre a Av. Santo Amaro até a Rua Centro Africana – Subprefeitura de Santo Amaro. Início: 06/10/2023. Rua Olivia Guedes Penteado (Ida e Volta) Trecho I – Trecho compreendido entre a Avenida Ipanema até a Rua Mendel – Subprefeitura da Capela do Socorro. Início: 06/10/2023. Av. Miguel Estéfano Trecho II – Trecho compreendido entre a Av. Professor Abraão de Morais até a Av. Jabaquara – Subprefeitura da Vila Mariana. Início: 06/10/2023. Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro – Trecho compreendido entre a Rua dos Jequitibás até a Avenida General Daltro Filho – Subprefeitura do Jabaquara. Início: 06/10/2023. Rua Afonso Aliperti – Trecho compreendido entre a Rua José Gaiba até a Avenida Fuzaro – Subprefeitura do Ipiranga. Início: 06/10/2023. Rua Doutor Mário Cardim – Trecho compreendido entre a Rua Sena Madureira até a Rua Rio Grande – Subprefeitura da Vila Mariana. Início: 06/10/2023. Rua Santa Mercedes – Trecho compreendido entre a Avenida do Cursino até a Rua Francisco Hurtado – Subprefeitura do Ipiranga. Início: 06/10/2023. Rua Domingos Afonso Sertão- Trecho compreendido entre a Estrada do M’Boi Mirim até a Av. Inglaterra – Subprefeitura do M’Boi Mirim. Início: 06/10/2023. Rua Professora Nina Stocco – Trecho I- Trecho compreendido entre a Estrada do Campo Limpo até a Rua Lourenço Saporito – Subprefeitura do Campo Limpo. Início: 09/10/2023. Rua Nova Providência- Trecho compreendido entre a Av. Ivirapema até a Rua Seringal do Rio Verde – Subprefeitura do M’Boi Mirim. Início: 09/10/2023. Rua das Begônias (Inclui Praça Vitória Régia)- Trecho compreendido entre a Av. das Magnólias até a Av. Doutor Alberto Penteado – Subprefeitura do Butantã. Início: 09/10/2023. Rua Manuel Pires – Trecho compreendido entre a Av. Miguel Estefano até a Rua Rosa de Morais – Subprefeitura do Ipiranga. Início: 09/10/2023. Rua Marcos Portugal – Trecho compreendido entre a Rua Bamboré até a Avenida Doutor Gentil de Moura – Subprefeitura do Ipiranga. Início: 09/10/2023. Rua Tangará – Trecho compreendido entre a Rua Doutor Mário Cardim até a Avenida Ibirapuera – Subprefeitura da Vila Mariana. Início: 09/10/2023. Avenida Fuzaro – Trecho compreendido entre a Rua General Enrico Caviglia até a Rua Afonso Aliperti – Subprefeitura do Ipiranga. Início: 09/10/2023. Praça Monteiro dos Santos – Trecho I, II e Complemento – Trecho compreendido entre a Rua Calixto da Mota até a Rua Dionísio da Costa – Subprefeitura da Vila Mariana. Início: 09/10/2023. Rua Jorge Martinho Prado – Trecho compreendido entre a Rua Domênico de Palma até a Avenida Celso dos Santos – Subprefeitura da Cidade Ademar. Início: 09/10/2023. Av. Coronel Sezefredo Fagundes – Trecho compreendido entre a Rua Manuel Gaya até a Rua Ushikichi Kamiya – Subprefeitura do Jaçanã-Tremembé. Início: 09/10/2023. Av. General Edgar Facó (não inclui faixas exclusivas de ônibus) – Trecho compreendido entre a Av. Otaviano Alves de Lima até a Rua Rio Verde – Subprefeitura da Freguesia-Brasilândia. Início: 10/10/2023. Rua Tuiuti – Trecho compreendido entre a Av. Celso Garcia até a Av. Condessa Elisabeth de Robiano – Subprefeitura da Mooca. Início: 10/10/2023. Rua Professora Nina Stocco – Trecho II- Trecho compreendido entre a Av. Padre Adolfo Kolping até o Final da Via – Subprefeitura do Campo Limpo. Início: 10/10/2023. Marginal Tietê – Pista Local incluindo o acesso à Rodovia Castelo Branco e alças para Pista Expressa (Av. Marginal Direita do Tietê)- Trecho compreendido entre a Rua Baltazar Álvares até a Ponte dos Remédios – Subprefeitura da Lapa. Início: 11/10/2023. Rua Lucília de Queiroz – Trecho compreendido entre a Rua Emília Marengo até a Rua Eleonora Cintra – Subprefeitura do Aricanduva/Formosa/Carrão. Início: 11/10/2023. Av. Pastor Cícero Canuto de Lima – Trecho compreendido entre a Av. dos Nacionalistas até a Av. Rio das Pedras – Subprefeitura do Aricanduva/Formosa/Carrão. Início: 11/10/2023. Rua Tibúrcio de Sousa – Trecho I – Trecho compreendido entre a Praça Silva Teles até a Rua Manuel Álvares Pimentel – Subprefeitura do Itaim Paulista. Início: 11/10/2023.

