No ar o 12º episódio do nosso Podcast: Falta Infra para os Elétricos!

Podcast do Transporte desta semana traz a perspectiva de quem fabrica e vende ônibus com bateria e de quem está de olho no desempenho de unidades já em teste nas ruas

ALEXANDRE PELEGI

Chegou a vez dos ônibus elétricos, certo? Mas… cadê a infraestrutura necessária para fazer a eletrificação das grandes frotas uma realidade? Esse é o tema principal do Podcast do Transporte dessa semana que traz a perspectiva tanto de quem fabrica e vende ônibus com bateria quanto de quem está de olho no desempenho de unidades já em teste nas ruas.

Walter Barbosa, diretor de vendas da Mercedes Benz, falou com a gente direto da Bélgica — mais precisamente da grande feira BusWorld Europa, onde a reportagem do Diário do Transporte, com Adamo Bazani, foi conhecer as novidades e tendências do setor. Nessa entrevista exclusiva divulgamos a chegada do novo elétrico da Mercedes Benz feito bem aqui no Brasil, das perspectivas de exportação da nossa tecnologia e também do problemão que deve cair no colo das cidades se a eletrificação não for bem planejada. “A rede que abastece a garagem precisa ser revista na maioria dos casos. Isso exige obras e investimentos maiores. Não vai ser um processo simples, serão necessárias medidas de infraestrutura pesada fora da garagem para poder abastecer os ônibus” , avalia Barbosa.

Na outra ponta, Murilo Lara, CFO da Viação Santa Zita que atua no transporte metropolitano da Grande Vitória, no Espírito Santo, contou para o Podcast do Transporte sobre os primeiros resultados de desempenho dos ônibus elétricos em teste por lá. Lara também está preocupado com a questão da recarga e, diferente do modelo de São Paulo, eles já colocaram em estudo a possibilidade de instalação de centrais não nas garagens, mas nos terminais de interligação.

As vozes do transporte ganham palco e microfone

Daqui a duas semanas governos, estudantes, cientistas, fabricantes, usuários e técnicos vão participar do mais abrangente congresso de mobilidade do Brasil: a Arena ANTP, que acontecerá no Transamérica Expo center na capital paulista nos dias 24, 25 e 26 de outubro.

O Podcast do Transporte fará cobertura completa direto do local, mas já adiantou neste episódio nº 12, vários destaques da programação em conversas rápidas com gente que participará dos vários painéis do evento, como Adalberto Maluf, Secretário do Meio Ambiente Urbano, que faz parte da equipe da Ministra Marina Silva; o Presidente da URBS de Curitiba, Ogeny Maia; Tainá Bittencourt, da Frente Nacional de Prefeitos; Sílvia Stuchi, da ONG Corrida Amiga e o antropólogo e urbanista Paíque Duques Santarém.

Todos estes temas serão discutidos no evento Arena ANTP 2023.

E ainda na seara da Arena ANTP, aproveitamos neste episódio para aprofundar outros temas numa conversa com Rosana Néspoli. A especialista em educação e tecnologia da informação com vasta experiência no setor faz uma análise precisa sobre como a comunicação, interna e externa, pode enterrar ou fazer acontecer uma política pública.

Vem ouvir!

Ouça já o Podcast do Transporte nº 12 no Spotify e outros agregadores. Ou venha ouvir direto da nossa página www.podcastdotransporte.com.br.

Toda quarta-feira tem episódio novo revelando os bastidores, novidades, perspectivas e tendências da mobilidade no Brasil.

O Podcast do Transporte é um produto de informação e debate dedicado ao setor da mobilidade desenvolvido pelo Diário do Transporte e a OTM Editora, com apresentação de Alexandre Pelegi e produção da Toda Onda.

Esse e os outros episódios podem ser encontrados com facilidade no Spotify e em outros agregadores.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes