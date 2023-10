Linhas de ônibus terão itinerários desviados nesta quinta-feira (12), por causa de evento no Capão Redondo, em SP

Desvios começam no início da manhã, às 8h, e seguem até o fim do dia

Quatro linhas de ônibus da SPTrans terão os itinerários alterados nesta quinta-feira, 12 de outubro de 2023, das 8h às 20h, durante a realização de evento na Av. Cantos do Amanhecer, 104, entre as ruas José Beirinhas e Francesco Martini, na região do Capão Redondo, Zona Sul da cidade.

Confira a mudança:

6037/10 Jd. Mitsutani – Term. Capelinha

Sentido único: normal Av. Alto de Vila Pirajussara, R. Sebastião Advíncula da Cunha, R. Francesco Martini, R. José Beirinhas, Av. Cantos do Amanhecer, prosseguindo normal.

7057/10 Jd. Mitsutani – Term. Campo Limpo

Ida: normal Av. Alto de Vila Pirajussara, R. Sebastião Advíncula da Cunha, R. Francesco Martini, R. José Beirinhas, Av. Cantos do Amanhecer, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração

7063/10 Jd. Macedônia – Term. Campo Limpo

Ida: normal até a Estr. Pirajussara-Valo Velho, R. Prudêncio do Amaral, R. Domingos Sequeira, R. Koto Mitsutani, Av. Alto de Vila Pirajussara, prosseguindo normal.

Volta: normal Av. Alto de Vila Pirajussara, R. Sebastião Advíncula da Cunha, R. Francesco Martini, R. José Beirinhas, Av. Cantos do Amanhecer, prosseguindo normal.

6816/10 Jd. Mitsutani – Term. Capelinha

Ida: sem alteração

Volta: normal Av. Alto de Vila Pirajussara, R. Sebastião Advíncula da Cunha, R. Francesco Martini, R. José Beirinhas, Av. Cantos do Amanhecer, prosseguindo normal.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte