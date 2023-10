Linha 9-Esmeralda tem operação em via única nesta quinta (12) por causa de manutenção no sistema elétrico

Trens circulam desta forma entre estações Berrini e Hebraica – Rebouças

ALEXANDRE PELEGI

Os trens da linha 9-Esmeralda, operada pela ViaMobilidade, circulam por via única entre as estações Berrini e Hebraica – Rebouças na manhã deste feriado, 12 de outubro de 2023.

A operação se dá desta forma devido a manutenção programada no sistema elétrico, informa a concessionária.

Com isso, a circulação acontece com menor velocidade entre as estações Hebraica-Rebouças e Villa Lobos-Jaguaré, gerando maiores intervalos no atendimento.

Desde a última terça-feira (09) ViaMobilidade realiza serviços de manutenções programadas na linha.

Os serviços continuam até o fim da operação do próximo domingo (15). Será feita troca de trilhos, aprimoramento elétrico e sinalização para segurança e eficiência.

Veja como ficou a circulação dos trens:

Linha 9-Esmeralda:

Na segunda-feira (9/10), das 22h à 0h, os intervalos serão de 15 minutos entre as estações Cidade Jardim e Pinheiros.

Na terça (10/10) e na quarta (11/10), das 10h às 15h, os intervalos serão de 14 minutos entre as estações Grajaú e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal.

No domingo (15/10), das 8h30 às 18h, os intervalos serão de 20 minutos entre as estações Jurubatuba e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal.

A empresa se posicionou sobre as mudanças, confira:

“São Paulo, 9 de outubro de 2023 – A ViaMobilidade dá continuidade nesta semana ao trabalho de manutenção do sistema de alimentação de energia elétrica da Linha 9-Esmeralda. As equipes técnicas da concessionária identificaram a necessidade de troca de 5km de cabos da rede aérea, que foram danificados após a ocorrência na linha no início da tarde do dia 3 de outubro. Com as ações na semana passada, cerca de 1,5 km da rede aérea já foram substituídas. Em razão das fortes chuvas, porém, a manutenção tem sido constantemente interrompida. Para acelerar e concluir o procedimento, a ViaMobilidade reforçou o efetivo do time de manutenção para atuar também durante a operação comercial, o que resulta em intervalos maiores tanto nos horários de vale como também nos horários de pico. A previsão da concessionária é encerrar a atividade até o final desta semana.

Os intervalos entre os trens nos períodos que houver manutenção podem variar. Os trechos e horários serão informados nos canais oficiais da concessionária.”

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes