Eventos e interferências alteram linhas da SPTrans em terminais do Metrô e nas regiões de Itaquera e Paraisópolis

Mudanças acontecem a partir deste sábado (14) na capital paulista

ALEXANDRE PELEGI

Eventos e interferências viárias a partir deste sábado, 14 de outubro de 2023, levaram a SPTrans a alterar o itinerário de diferentes linhas do sistema de transporte coletivo da cidade de São Paulo.

Veja abaixo os motivos das alterações, os dias em que ficarão em vigor e as regiões e linhas atingidas:

SÁBADO (14)

(I) Motivo: interferência viária no interior do terminal do Metrô Vila Mariana (remanejamento de pontos)

Saiba as alterações:

Etapa 1 – Linhas que irão atender com pontos na calçada lateral próxima à Av. Lins de Vasconcelos

476G-41 Vl. Industrial – Metrô Ana Rosa

874T-10 Ipiranga – Lapa

574A-10 Americanópolis – Lgo. Cambuci

5705-10 Term. Sacomã – Metrô Vergueiro

478P-10 Sacomã – Vl. Romana

477A-10 Sacomã – Term. Pinheiros

475M-10 Jd. da Saúde – Term. Amaral Gurgel

407M-10 Vl. Monumento – Metrô Vl. Mariana



Etapa 2 – Linhas que irão atender na calçada central – lado esquerdo

4708-10 Jd. Clímax – Metrô Vl. Mariana

477U-10 Heliópolis – Metrô Vl. Mariana

875H-10 Term. Lapa – Metrô Vl. Mariana

274P-10 Penha – Metrô Vl. Mariana

N 537-11 Metrô Vl. Mariana – Term. Vl. Prudente

476L-10 Metrô Vl. Mariana – Lar Escola São Francisco

A linha atenderá atrás do ponto de passagem com destino à Av. Lins de Vasconcelos.

Etapa 3 – Linhas que irão atender na calçada central – lado direito:

917H-10 Term. Pirituba – Metrô Vl. Mariana

4709-10 Jd. São Savério – Metrô Vl. Mariana



Etapa 4 – Linhas que irão atender na calçada central – lado direito:

695Y-10 Term. Parelheiros – Metrô Vl. Mariana

(II) Motivo: evento na Av. Princ. do Grão-Pará, entre a Rua Flor do Céu e Rua Rodolpho Barbosa de Castro, no Parque Guarani (Itaquera)

Confira as mudanças, que valem das 10h às 18h:

253F/10 Term. A. E. Carvalho – Term. São Mateus

Ida: normal até R. Flor de Caboclo, R. Rodolfo Barbosa de Castro, Av. Príncipe do Grão-Pará, prosseguindo normal.

Volta: normal até Av. Príncipe do Grão-Pará, R. Rodolfo Barbosa de Castro, R. Flor de Caboclo, prosseguindo normal.

2733/10 Pq. Guarani – Metrô Itaquera

Ida: normal até Av. Príncipe do Grão Para, R. Rainha da Noite, R. Flor de Caboclo, R. Rodolfo Barbosa de Castro, Av. Príncipe do Grão-Pará, prosseguindo normal.

Volta: normal até Av. Príncipe do Grão Para, R. Rhodolfo Barbosa de Castro, R. Flor de Caboclo, R. Rainha da Noite, Av. Príncipe do Grão-Pará, prosseguindo normal.

A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (16)

(I) Motivo: interferência viária no Terminal Tucuruvi II, situado Rua Paulo de Faria

Confira as alterações:

Linhas que deixarão de atender o ponto de parada no sentido volta (centro/bairro) no interior do Metrô Parada Inglesa

1016/10 Cemitério do Horto – Shop. Center Norte

Ida: sem alteração.

Volta: Avenida Otto Baumgart, Avenida Zaki Narchi, seguindo normalmente até a Avenida Luís Dumont Villares, Rua Manuel Taveira, Rua Prof. Marcondes Domingues, seguindo normalmente até a Rua Frederico Esteban Júnior.

A linha terá um ponto exclusivo na Rua Prof. Marcondes Domingues, nº 140.

1738/10 Vila Constança – Metrô Santana

Ida: sem alteração.

Volta: Rua Ezequiel Freire, prosseguindo normal até a Rua Antônio Domingues de Carvalho, Avenida Luís Dumont Villares, Avenida Álvaro Machado Pedrosa, prosseguindo normal até a Rua Aranha de Menezes.

A linha atenderá o ponto da Av. Luís Dumont Villares, em frente ao terminal.

Linhas que serão transferidas do terminal do Metrô Tucuruvi para o Metrô Parada Inglesa



1765/10 Jardim Cabuçu – Metrô Tucuruvi

Ida: Rua Dr. Azevedo Lima, Rua Alzira, seguindo normalmente até Avenida Guapira, Avenida General Ataliba Leonel, Rua Antônio Domingues de Carvalho, Terminal Metrô Parada Inglesa.

Volta: Terminal Metrô Parada Inglesa, Rua Prof. Marcondes Domingues, Avenida Luís Dumont Vilares, Rua Tomé Portes, Avenida General Ataliba Leonel, Avenida Guapira, prosseguindo normal.

1767/10 Parque Edu Chaves – Metrô Tucuruvi

Ida: Rua Rei Alberto, Rua Prof. Mamede Freire, até a Avenida Guapira, Avenida General Ataliba Leonel, Rua Antônio Domingues de Carvalho, Terminal Metrô Parada Inglesa.

Volta: Terminal Metrô Parada Inglesa, Rua Prof. Marcondes Domingues, Avenida Luís Dumont Vilares, Rua Tomé Portes, Avenida General Ataliba Leonel, Avenida Guapira, Avenida Luís Stamatis, prosseguindo normal.

Linha que irá operar como circular

2028/10 Vila Ayrosa – Metrô Tucuruvi (Circular)

Sentido único: Alameda dos Sabias da Cantareira, Rua Santo Anselmo da Cantuária, transitando normal até a Rua Ausônia, Avenida Dr. Antônio Maria de Laet, Rua Claudino Inácio Joaquim, Avenida Mazzei, Rua Manoel Gaya, prosseguindo normal até Alameda dos Sabiás da Cantareira.

Linhas noturnas que irão compartilhar pontos iniciais com outras linhas no Metrô Tucuruvi

N201/11 Metrô Tucuruvi – Term. Pq. D. Pedro II

A linha compartilhará seu ponto inicial com a N203/11 Metrô Tucuruvi – Term. Pq. D. Pedro II.

N239/11 Metrô Tucuruvi – Vl. Nova Galvão

A linha compartilhará seu ponto inicial com a N204/11 Metrô Tucuruvi – Term. Pq. D.Pedro II.

N237/11 Metrô Tucuruvi – Pq. Edu Chaves

A linha compartilhará seu ponto inicial com a N244/11 Metrô Tucuruvi – Jd. Flor de Maio.

(II) Motivo: interferência viária na Rua Gen. João Pereira de Oliveira, região de Paraisópolis

Linhas afetadas e desvios:

Acompanhe os desvios:

6412/10 Paraisópolis – Paulista

Sentido único: normal até a R. Br. de Casa Branca, R. Dr. Flávio Américo Maurano, R. Viriato Correia, R. Gen. João Pereira de Oliveira, prosseguindo normal.

746P/10 Paraisópolis – Sto. Amaro

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a R. Dr. Flávio Américo Maurano, R. Viriato Correia, R. Gen. João Pereira de Oliveira, prosseguindo normal.

8028/10 Paraisópolis – Metrô Morumbi

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a R. Br. de Casa Branca, R. Dr. Flávio Américo Maurano, R. Viriato Correia, R. Gen. João Pereira de Oliveira, prosseguindo normal.

8030/10 Paraisópolis – Term. Vl. Sônia

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a R. Dr. Flávio Américo Maurano, R. Viriato Correia, R. Gen. João Pereira de Oliveira, prosseguindo normal.

807P/10 Paraisópolis – Sto. Amaro

Sentido único: normal até a R. Viriato Correia, R. Da. Mariquita Julião, R. Sen. Otávio Mangabeira, R. Br. de Casa Branca, R. Dr. Flávio Américo Maurano, R. Viriato Correia, R. Gen. João Pereira de Oliveira, prosseguindo normal.

7040/10 Paraisópolis – Pinheiros

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a R. Br. de Casa Branca, R. Dr. Flávio Américo Maurano, R. Viriato Correia, R. Gen. João Pereira de Oliveira, prosseguindo normal.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes