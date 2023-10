Rodovia Castello Branco, em Barueri (SP), vai passar por interdição nesta sexta-feira (13)

Acessos à rodovia pela Alameda Rio Negro e os acessos à Alameda Xingu pela via marginal da Castello Branco ficarão fechados

MICHELLE SOUZA

A ARTESP (Agência de Transportes do Estado de São Paulo) e a concessionária CCR ViaOeste informaram que a partir da próxima sexta-feira, 13 de outubro de 2023, vão ser feitas alterações no tráfego da Rodovia Castello Branco (SP-280), em Barueri, para desmonte do viaduto no KM 23+500 e andamento às obras de implantação das vias marginais.

Os acessos à rodovia pela Alameda Rio Negro e os acessos à Alameda Xingu (Via Parque e Alameda Tocantins) pela via marginal da Castello Branco (sentido interior) ficarão fechados por causa do bloqueio após a saída 23-B.

Rotas alternativas:

Acesso à Pista Sentido Interior da SP-280 via Alameda Rio Negro: Vai poder ser acessada pela Alameda Rio Negro, seguindo sentido capital pela via marginal da SP-280, até o retorno na saída 22 – Tamboré. Outra opção de acesso é pela Alameda Araguaia até a Avenida Piracema, acessando a SP-280 na via Expressa.

Acesso à Via Parque e Alameda Tocantins: Para quem está no sentido oeste, acessar a saída 21 da Marginal da rodovia Castello Branco, sentido interior, considerando o acesso pela Avenida Piramboia; outra opção de acesso à Alameda Xingu e Via Parque é usar a saída 23-A da Marginal sentido interior (acesso à Alameda Rio Negro), para realizar o primeiro retorno na Alameda Rio Negro.

Os motoristas são orientados a planejar as viagens com antecedência e usar as rotas alternativas.

