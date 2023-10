Protesto na Avenida Belmira Marin, na zona Sul de São Paulo, causa impactos em linhas de ônibus no início da noite desta quarta (11)

Segundo SPTrans, não há desvios, mas morosidade nas linhas

ADAMO BAZANI

Um protesto na Avenida Dona Belmira Marim, na zona Sul de São Paulo, causou impactos em linhas de ônibus no início da noite desta quarta-feira, 11 de outubro de 2023.

Foi colocado fogo em pneus e resto de móveis.

De acordo com a SPTrans (São Paulo Transporte), não houve desvios em linhas, mas o bloqueio de parte da via causou morosidade no trânsito, afetando os horários dos ônibus.

Pelo local, passam linhas como 675G, 5362-10 / 23, 6726, 6034, 6053, 6083, 6074, 6116, 6016-10 /41 e 6061

A via foi liberada com a chegada da Polícia Militar, pouco antes de 19h, mas ainda há reflexos.

De acordo com informações iniciais, o protesto é para que a polícia esclareça o caso Lana, a menina de 08 anos que foi encontrada morta no Jardim Lucélia, zona sul de São Paulo.

O corpo foi encontrado no dia 20 de setembro e a menina estava desaparecida desde o dia 13.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes